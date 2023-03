Il était 14h02 quand les premières gouttes de pluie se sont fait sentir. Pas de chance pour la manifestation pour les droits des femmes qui commençait pile à cette heure-là, ce 8 mars à Paris, à l’appel de plus de 50 associations, collectifs féministes et syndicats. Mais la bonne humeur est là, et la joie de se retrouver entre manifestants et manifestantes de tous âges a compensé le mauvais temps.

Car le raout traditionnel des féministes organisé chaque année à la même date depuis plus de quarante ans est justement l’occasion de sortir un peu de son cercle générationnel. « Aujourd’hui c’est un bon moment pour se rencontrer entre femmes d’âges différents, c’est toujours comme ça les manifs ! On partage », s’exclame Claudine Schalck, une sage femme et psychologue de 63 ans, qui a pris la tête du bataillon de l’association Stop VOG (Stop aux Violences Obstétricales & Gynécologiques).

Cette tête pensante et militante ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle génération, qu’elle perçoit comme beaucoup plus sensible que la sienne au respect de l’intimité des femmes : « La nouvelle génération a une prise de conscience que les anciens n’ont pas. Elle se pose d’emblée les bonnes questions ». A ses côtés, Sophie, 20 ans, acquiesce. « Du côté des médecins c’est vrai que la parole des seniors est absente, ce sont les patientes qui m’ont beaucoup appris à travers leurs témoignages. »

« Toutes nos références viennent de quelque part »

Heureusement, il y a aussi plein d’exemples de transmission générationnelle réussie, notamment à travers les parents, ou encore les enseignants et enseignantes. A 68 ans, Olga a déjà un long parcours militant derrière elle, notamment comme déléguée syndicale à la CGT. Cette ancienne enseignante à l’université accorde naturellement une grande importance à la transmission des luttes, de par sa profession. « La transmission c’est essentiel, et c’est aussi défendre des valeurs par rapport à notre modèle de société. Le choix d’enseigner à Paris-8 c’est aussi une façon de transmettre des choses par le comportement qu’on adopte au sein de l’université », dit celle qui s’est montrée attentive aux problèmes de sexisme et de harcèlement qui pouvaient toucher ses étudiantes ou collègues. «

Justement, une de ses étudiantes est là, à quelques mètres du stand de La France insoumise où tracte Olga. A 20 ans, Ana a déjà reçu beaucoup de ses aînées, à commencer par sa mère, sans laquelle, nous dit-elle sans hésiter, elle ne serait pas là ce jour : « C’est ma mère surtout qui m’a transmis cette sensibilité. Toutes nos références viennent de quelque part : soit ce sont nos parents, soit on se le construit. Je transmettrai ça à mes enfants et je transmets ça déjà à mes amis, car c’est aussi intéressant d’essayer de mobiliser les gens de notre âge », estime-t-elle.

Les parents, premiers maillons de la transmission

Nombreuses sont les manifestantes avec lesquelles 20 Minutes a discuté qui soulignent le rôle de leurs parents dans leur militantisme. C’est le cas de Zoé, 21 ans, que sa mère emmenait en manif ou au cinéma « voir tous les films sur les suffragettes ».

Les parents présents dans le cortège ont aussi à cœur de transmettre ces valeurs à leurs enfants, comme Laure, maman d’une petite fille de 8 ans : « Je les emmène dans les manifs et je leur lis aussi beaucoup de livres pour enfants. J’ai l’impression d’avoir toujours été féministe mais de n’avoir pas eu besoin de manifester jusqu’à ce qu’elle naisse. » « Ma maman me dit qu’il y a trop d’hommes qui se croient les rois du monde » confirme la petite Céleste, en protégeant au même moment de la pluie le téléphone sur lequel on prend des notes. « C’est Macron qui a décidé la météo ! » lance Céleste, qui a déjà un humour bien campé. A ses côtés, Charles, du même âge, est la preuve vivante que les manifs sont efficaces pour faire de la pédagogie militante : « On m’a dit que les hommes agressaient les femmes », nous dit-il. Et quand on lui demande d’où il tient ce scoop : « J’ai vu ça dans les pancartes de la manif. »

Le rôle des réseaux sociaux

Quand les parents, ou les sœurs, ou les amis, ou encore les profs, n’ont pas transmis aux plus jeunes les bases du féminisme, restent les réseaux sociaux, qui sont mis en avant par beaucoup de nos interviewées et interviewés comme un moyen essentiel pour se former. C’est d’ailleurs comme ça que le féminisme de Zoé s’est un peu différencié de celui de ses parents, « plus portés sur le droit de vote » quand elle qualifie son féminisme à elle d’ « intersectionnel » - comprenez, qui englobe aussi les luttes LGBT et antiracistes, notamment « C’est avec les réseaux sociaux que j’ai appris à me faire mes idées à moi », dit-elle, en suivant des comptes plutôt dans sa génération.









Mais même pour la jeune Zoé, la transmission reste capitale : « J’ai un frère de 17 ans, et je le reprends quand il dit des choses limites. Il faut éduquer les plus jeunes, et surtout les frères et les fils ! »