Lundi 6 mars 2023, un homme a utilisé une arme longue à canon scié pour tirer sur une caméra de surveillance du commissariat de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), d’après BFM TV. Il a été interpellé peu après. Selon une information d’Actu17 confirmée par une source policière, aucune personne n’a été blessée.





Hier soir tirs au fusil à pompe contre le #commissariat de Clichy-sous-Bois.Individu identifié et interpellé.Félicitations aux #policiers de la BAC et BTC Clichy-sous-Bois/ Gagny @prefpolice pour l'interpellation de l'auteur présumé, défavorablement connu des services de #Police pic.twitter.com/zM6wYuv2B9 — Jérôme JIMENEZ (@JrmeJIMENEZUNSA) March 7, 2023









Les caméras de surveillance touchées

Vers 18 heures, le mis en cause a tiré à plusieurs reprises sur des caméras de surveillance installées sur le mur d’enceinte du commissariat, devant de nombreux témoins. Il a ensuite pris la fuite mais son signalement a été transmis par des agents de la sûreté ferroviaire qui se trouvaient non loin, dans un tramway. « L’homme a ouvert le feu à trois ou quatre reprises avec son fusil, notamment sur deux caméras fixées au mur d’enceinte », indique une source proche de l’affaire à Actu17.

Le mis en cause interpellé

Le suspect s’est dirigé vers l’avenue de l’Avenir, en direction de la cité du Chêne-Pointu. Munis de la description de l’homme, les policiers se sont lancés à sa recherche.

L’individu a dissimulé son arme dans un immeuble d’habitation de l’allée Victor Hugo et pris la fuite dans les étages. La brigade anticriminalité (BAC) et la brigade territoriale de contact (BTC) progressent dans les étages de ce bâtiment. Au deuxième étage, ils ont interpellé le suspect qui « venait d’abandonner certains vêtements, notamment une veste qu’il portait au moment des faits, dans les étages supérieurs, pour éviter d’être retrouvé trop facilement. Les policiers ont réagi très vite et l'homme a été pris de court », d’après Actu17.

Bien connu par la police

Les tirs n’ont pas fait de blessé tandis que la façade du commissariat n’a pas été atteinte par les tirs. Cependant, les caméras de surveillance ont été endommagées. Le suspect domicilié sur la commune était déjà arrêté par des services de police pour vol à main armée. Une récente saisie de drogue - notamment de la MDMA - par les forces de l’ordre, pourrait être à l’origine de ces actes. Il sera interrogé durant la journée de mardi par les enquêteurs.