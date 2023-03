« Exceptionnel », mais prévisible. Ce mercredi matin, avec la poursuite des grèves de la RATP et de la SNCF, les Franciliens ont dû s’armer de patience sur la route. En effet, Sytadin, le site d’information routière géré par la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, a enregistré plus de 500 kilomètres d’embouteillages dans la région à 9 heures du matin.

Un chiffre exceptionnel qui est plus du double de celui habituellement enregistré à la même heure (250 kilomètres). Si la circulation devrait retrouver de la fluidité au cours de la journée, il y a fort à parier qu’un nouveau pic devrait être atteint en fin de journée selon les chiffres de Sytadin, aux alentours de 18 heures, à la sortie des bureaux.