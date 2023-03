A Montesson, un peu de magie pour évoquer un sujet grave. Début mars, la salle des fêtes de cette commune des Yvelines accueillait un jeune magicien de 34 ans, Mehdi Ait Elhocine, qui a une seule mission : sensibiliser les jeunes au problème du harcèlement scolaire à l’aide de la magie et sa propre expérience.

Les enfants d’une dizaine d’années qui ont pris leur place regardent attentivement la scène pour ne manquer aucun détail de ce spectacle particulier : « Je m’appelle Mehdi, j’ai 34 ans. J’ai du mal à m’intégrer dans les groupes, j’ai du mal à parler avec les autres. Mais ce que vous voyez en face de vous, c’est un super-héros. Comme un super-héros, je suis là et je fais semblant d’avoir confiance en moi », raconte le magicien qui a été lui-même harcelé à l’école. Marqué par son expérience, il sait à quel point il est important d’aider les enfants harcelés et de leur redonner confiance en eux.

Evacuer des émotions

« Ce que j’ai vécu pendant mon enfance a fait de moi un adulte que je suis aujourd’hui avec un manque de confiance en moi. Je suis quelqu’un de très sensible, comme un petit nounours », explique aux enfants le magicien, pendant qu’une fille dessine ses émotions avec des marqueurs de couleur sur la scène. D’après lui, le plus lourd est de partager ses émotions, de raconter son histoire à quelqu’un, car « ça laisse des traces ». Mehdi Ait Elhocine parle du harcèlement vécu pour libérer la parole auprès des jeunes. Le but de ses interventions en milieu scolaire est de créer une émotion chez les enfants afin de former un souvenir « qui est de lutter contre le harcèlement à l’école ».

« Le harcèlement c’est quand on te tape tous les jours, quand on te fait du mal », « quand quelqu’un te dit des choses qui te blessent… », se prononcent sur la scène l’un après l’autre. Le magicien essaie de bouger une table couverte par une serviette violette, mais elle paraît très lourde, comme des émotions qu’on garde à l’intérieur de nous. En créant un lien entre sa magie et le harcèlement, Mehdi donne aux enfants des conseils utiles pour qu’ils puissent se protéger du harcèlement ainsi qu’aider de potentielles victimes.

Accepter « la main tendue »

Un rubik’s cube, que le magicien résout en moins d’une minute devant les enfants, exprime des émotions qu’il faut trier en soi et mettre en ordre. Сomme par magie, le petit homme, colorié par une jeune fille sur la page de l’album, apparaît dans une valise de magicien vêtu des mêmes couleurs.

Mehdi file la métaphore : quand on est harcelés, on essaie de trouver des raisons pour ne pas en parler aux proches, on range les émotions dans une valise. Mais c’est en dévoilant ses difficultés à ses parents qu’il a pu changer de collège, mettre derrière lui cette mauvaise expérience, et même rencontré sa femme. L’histoire de son enfance est une leçon de morale pour tous les jeunes spectateurs. Il faut toujours demander un coup de main aux adultes : « ce n’est pas la honte de parler du harcèlement ».









« Sauvez des personnes »

Le programme pHARe qui a été lancé par le gouvernement vise de son côté à former « une communauté protectrice de professionnels et de personnels pour les élèves » au sein des établissements. « Donner l’estime en soi aux jeunes, la confiance en soi, en leur faisant des compliments, en leur motivant, en leur disant que la mauvaise note, ce n’est pas grave et qu’ils vont y arriver… », telles sont les tâches d’une équipe pédagogique pour valoriser leurs élèves, d’après le magicien. « Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur le harcèlement dans les établissements scolaires, mais il faut en faire plus, car il y a encore un enfant sur dix qui est harcelé. Donc, dans la classe de 30 élèves, il y en a trois qui sont susceptibles d’être harcelés ».

L’ambition de Mehdi est de toucher toute la France par ses interventions, pour que tous les jeunes puissent prendre conscience de son témoignage. A la fin de l’intervention, quand toutes les émotions sont libérées, la table magique commence à voler dans la salle. Les enfants, impressionnés, applaudissent la prouesse sans se faire prier, avant de quitter la salle. Il faut déjà faire de la place à la séance de l’après-midi.