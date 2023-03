Une légère amélioration du trafic est attendue ce mercredi dans les RER et les autobus, pour le deuxième jour de grève consécutif dans les transports parisiens contre la réforme des retraites. La RATP prévoit néanmoins un service toujours très dégradé dans le métro. Le RER connaîtra un trafic plus régulier avec deux trains sur trois sur le A et un sur deux sur le B. Autobus et tramways rouleront quasiment normalement.

En revanche, dans le métro, hormis les lignes 1 et 14 (automatisées) et la 4 où le trafic sera normal, les autres lignes ne proposeront qu’entre un quart et la moitié du service habituel. Elles fermeront pour certaines plus tôt que d’habitude, même si elles seront généralement ouvertes aussi en dehors des heures de pointe, contrairement à la journée de mardi.

Trafic perturbé dans le métro jusqu’à la fin de la semaine

La RATP s’avance aussi sur la journée du jeudi 9 mars et prévoit une nouvelle amélioration du trafic avec un métro qui ne serait plus que « perturbé », un RER A roulant quasiment normalement comme les autobus et tramways, mais un RER B « très perturbé ».

Pour mercredi, dans le détail, les lignes 3, 10 et 13, fermeront à 20h00 et proposeront un service équivalent à la moitié ou le tiers de l’offre habituelle. La 6 et la 11 seront indisponibles à partir de 22h00, tandis que la 3bis ne sera ouverte qu’aux heures de pointe du matin et la 8 seulement de 06h00 à 10h00 puis de 16h00 à 20h00.





Toutes les autres lignes (2, 5, 7, 7bis, 9 et 12) iront jusqu’à la fin de service mais avec un service dégradé également. Contrairement à mardi, tous les métros circuleront cette fois sur l’ensemble des lignes, de terminus à terminus.