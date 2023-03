Elles veulent lancer une « grève féministe ». Plus d’un millier de manifestantes « féministes et anticapitalistes » ont défilé lundi soir à Paris, en amont de la journée internationale des droits des femmes, selon l’AFP, pour dénoncer le projet de réforme des retraites et « faire vivre une alternative au système capitaliste, raciste et sexiste ».

Elles s’étaient retrouvées à 18h30 devant l’Opéra Garnier puis ont défilé à partir de 20 heures en direction de l’Hôtel de ville. Parmi les slogans visibles sur les pancartes, on pouvait lire « Ni dieu ni mec », « détruisons le patriarcat, pas la planète », « l’enfer c’est les hommes », ou encore « le sexisme est partout, nous aussi ».

« Non-mixité choisie »

L’initiative émane de l’association AG féministe Paris-Banlieue, qui a organisé cette « marche de nuit féministe » pour celles qui « ne peuvent se permettre de manifester à 14 heures » [la manifestation de mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, démarre à 14 heures à Paris et dans environ 150 villes en France], a expliqué à l’AFP la militante Arya Meroni.

Le cortège nocturne était en « non-mixité choisie », ouvert aux femmes, aux personnes transgenres et aux hommes gays, autrement dit à « toutes les personnes qui subissent de près ou de loin des violences machistes et le patriarcat, y compris l’homophobie qui est une forme de patriarcat », a ajouté Arya Meroni.