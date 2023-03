Pour la journée de grève contre la réforme des retraites, ce mardi, un trafic très perturbé est prévu pour le métro parisien et le RER. La SNCF prévoit elle aussi une journée « très fortement perturbée ». A Paris, la circulation des métros sera restreinte sur la plupart des lignes principalement aux heures de pointe, excepté les lignes 1, 14 et 4.

La ligne 6 circulera jusqu’à 20 heures, au rythme d’un train sur 3 aux heures de pointe et d’un train sur 4 aux heures creuses. Les lignes 2, 5, 7bis, 9 et 10 circuleront uniquement aux heures de pointe élargies (aux alentours de 7h00 à 9h30 le matin et de 16h30-19h30 le soir).

Des lignes de métro pas desservies entièrement

Certaines lignes ne circuleront pas sur l’entièreté de la ligne, et uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-9h30/16h30-19h30). La ligne 3 circulera uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin. La ligne 11 desservira tous les arrêts le matin, et ne circulera qu’entre Belleville et Mairie des Lilas en fin de journée. La 12 ne desservira que les arrêts situés entre Mairie d’Issy et Concorde le matin, et desservira tous ses arrêts en fin de journée. Les deux branches de la ligne 13 circuleront uniquement jusqu’à Duroc. Toutes ces lignes fonctionneront à service réduit.

Quant à la ligne 8, elle ne desservira que les arrêts se situant entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly Diderot, et seulement le matin de 7h00 à 9h30. La ligne 3bis circulera uniquement le matin. Certaines stations pourront aussi être fermées. La RATP précisera mardi matin le détail de ces stations.

RER et tramways

Les RER A et B circuleront avec, en moyenne, 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. L’Interconnexion du RER B à Gare du Nord sera interrompue.

Les bus et les tramways circuleront au rythme de 3 passages sur 4, sur l’ensemble du réseau. La ligne Orlyval sera, quant à elle, complètement interrompue.

Les lignes de Transilien

Concernant les lignes de transilien, les lignes T4 et T13 circuleront de manière normale. Un train sur deux passera sur la ligne du T11.

Sur les autres transiliens, de nombreuses perturbations sont à prévoir. Sur les lignes H, K et U, un train sur trois passera, en moyenne. Pour les RER C, RER D, et lignes J, L, N, R seul un train sur cinq circulera.

Sur la ligne P, et le RER E, un seul train sur dix circulera, et toutes les stations ne seront pas desservies.





Le service SNCF

Côté SNCF, la journée s’annonce particulièrement perturbée, avec 80 % des TGV et TER annulés. Seul un train sur cinq circulera pour les TGV Inoui et Ouigo, idem pour les TER, et deux trains sur trois en moyenne sur les liaisons internationales Thalys et Eurostar. La circulation sera quasi à l’arrêt sur les Intercités.