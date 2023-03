« Je vais revenir tous les jours, jusqu’à ce qu’on arrête de me mépriser. Et jusqu’à ce qu’ils fassent une offre complète et juste indemnisant tous nos préjudices y compris nos frais médicaux. ». Marlène fait le pied de grue depuis ce lundi matin 9h30 devant l’hôpital de Montfermeil. Dans sa main, une pancarte énonce : « Mon bébé est mort. 90 % de perte de chance de survie suite à un retard de prise en charge. Assureur de l’hôpital de Montfermeil, j’attends votre offre d’indemnisation complète avec tous mes préjudices depuis des mois ».

La vie de cette maman a basculé le 12 mai 2018. A une semaine du terme, elle se rend à l’hôpital de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, à cause de douleurs au ventre. Des douleurs « comme des douleurs de règles », qui lui indiquent qu’il se passe quelque chose. Mais alors que les douleurs continuent, on la fait attendre pendant une heure et demie à l’hôpital de Montfermeil. C’est une auxiliaire de puériculture, et non une sage-femme ou une infirmière, qui fait le tri, et qui fait passer d’autres patientes avant elle.

Ce que le personnel découvrira ensuite, c’est que Marlène est en train de faire une complication : un décollement du placenta. « Si un monsieur ne les avait pas menacés, je pense que je serais morte », dit-elle à 20 Minutes. Sa petite fille, Kylie, en manque d’oxygène, ne survit pas, et meurt trois jours plus tard.

Non-lieu

Immédiatement, Marlène sait que quelque chose a dysfonctionné. Dès son réveil, dit-elle à 20 Minutes, elle pense à appeler la police. Dans les semaines qui suivent, elle porte plainte contre l’hôpital et effectue fin mai 2018 un signalement à l’Agence régionale de santé, qui reconnaît en janvier 2019 des « dysfonctionnements » et « des pertes de chances » pour les femmes suivies dans cet hôpital parce que l’organisation de la maternité ne prévoit pas de sage-femme d’accueil et d’orientation, ni de lieu dans lequel celle-ci pourrait exercer ses fonctions.

Un non-lieu est rendu fin 2021 et Marlène a perdu en appel en janvier dernier mais son avocate a formé un pourvoi en cassation. Elle attend désormais des réparations de l’assureur de l’hôpital, qui n’a pas proposé, pour l’instant, d’indemniser l’intégralité de ses préjudices, alors que les discussions sont en cours depuis le 18 octobre. « Je demande qu’on indemnise la réalité de mes préjudices, tous mes préjudices. Ce n’est pas le montant en soi qui m’importe, je veux qu’on respecte mes souffrances. »

« Ils ont répondu dans les délais, mais avec une offre très basse. C’est un temps d’attente classique pour une procédure comme cela, mais c’est long et l’attente d’une réponse fait revivre l’intégralité de la situation » explique maître Cohen, l’avocate de Marlène. Contacté par 20 Minutes, Renan Budet, avocat au barreau de l’assureur de l’hôpital de Montfermeil, a indiqué que son client ne souhaitait pas s’exprimer, précisant que des pourparlers confidentiels étaient en cours.









« Je voudrais que ma fille ne soit pas morte pour rien »

Marlène a fait une grosse dépression suite à la mort de son bébé, elle a quitté son emploi, comme son mari a quitté le sien. « Ils ont gâché ma vie » dit celle qui en veut à l’hôpital pour la façon dont elle a été traitée après cet événement. « Je n’avais jamais eu de condoléances jusqu’à janvier. Ma fille ce n’était pas un chien, la moindre des choses c’était de me traiter comme un humain. »

Et surtout, elle veut que son exemple serve. « Cela devrait être interdit qu’une auxiliaire de puériculture fasse le tri, elle ne pouvait même pas regarder ma tension ou ma fièvre. Je voudrais que ma fille ne soit pas morte pour rien, car je pense que ce qui est arrivé à Montfermeil, il doit y avoir les mêmes choses ailleurs. » Et de conclure : « Je suis déterminée et j’ai besoin qu’on assume tout pour pouvoir faire mon deuil. »