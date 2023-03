Valérie Pécresse, a décidé de porter plainte pour « incitation au délit d’entrave et incitation à la violence » contre le député Louis Boyard. Depuis quelques semaines, il appelle les lycéens et les personnels à bloquer leur établissement scolaire ce mardi, pour protester contre la réforme des retraites. Ce dimanche, il est allé encore plus loin en lançant son hashtag #BlocusChallenge sur les réseaux.

Le principe est simple : tous les jeunes participant à un blocus doivent poster une photo en utilisant ce hashtag. L’une de ces photos sera tirée au sort, et ses auteurs pourront visiter l’Assemblée en compagnie du jeune député. Une idée rapidement condamnée par les représentants politiques.

« Appeler aux blocages des lycées, c’est risquer l’affrontement »

Au nom de la Région Île-de-France en charge des lycées, Valérie Pécresse, présidente de région, déclare que « ses déclarations appelant au blocage des lycées et à des publications sur les réseaux sociaux sont inacceptables. » « Le droit de manifester doit respecter le droit d’étudier. Appeler aux blocages des lycées, c’est risquer l’affrontement, poursuit-elle. Les déclarations pyromanes de Louis Boyard sont irresponsables. Les lycées sont des sanctuaires et la violence n’a rien à y faire. »





Comme elle, d’autres responsables politiques ont condamné les récentes déclarations du plus jeune député de métropole. « L’Assemblée n’est pas un prix de concours. La politique n’est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français », a répondu dimanche la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sur Twitter.