Il est déjà très dangereux de s'engager à pied sur une autoroute lorsque l’on a ses deux jambes, allors quand on est en fauteuil roulant… C’est pourtant bien ce que les gendarmes ont vu de leurs yeux, jeudi, sur l’autoroute A15. « La raison ? Perdu, il a suivi le GPS ! », affirme un post de la Gendarmerie du Val-d’Oise, qui relate la « surprise » de la patrouille de réservistes qui est tombé sur cet homme qui essayait de s’insérer.

« Rapidement mis en sécurité, et informé des risques et de la dangerosité, il est pris en charge par un équipage de la Police Nationale, compétente territorialement sur cet axe », relate la gendarmerie. La scène s’est passée non loin du commissariat de Cergy, selon le site Actu.fr.

En 2015 un homme de 87 ans avait fait parler de lui après avoir emprunté l’autoroute en Allemagne, idem pour un homme de 92 ans en Ecosse en 2017.