Finie la galère pour les usagers des transports franciliens ? Île-de-France Mobilités dédommage les détenteurs de pass Navigo et Imagine R pour les dégradations de service sur le réseau de RER, de bus et de métro géré par la RATP qu’ils ont subies entre septembre et décembre 2022. La demande doit être faite en ligne entre mardi (le 14 mars) et le 14 avril sur une plateforme dédiée, en communiquant simplement son numéro de pass Navigo ou des relevés bancaires prouvant les paiements.









Comme l’an dernier, Île-de-France Mobilités a décidé de dédommager les usagers qui ont souffert de la dégradation du service et du manque de ponctualité. Il y aura deux campagnes de remboursement cumulable, l’une qui concerne tous les usagers des pass Navigo, s’ils ont payé leurs forfaits de septembre à décembre 2022, et l’autre, cumulable avec la première, pour les voyageurs des lignes B et D du RER.

Jusqu’à 112,80 euros de dédommagement

Pour la première, les usagers peuvent obtenir un remboursement de 37,60 euros et pour la seconde, le remboursement d’un mois d’abonnement selon le forfait souscrit, pour ceux qui travaillent ou habitent sur les axes Aulnay-sous-Bois - Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, Aulnay-sous-Bois - Mitry-Claye, Parc de Sceaux - Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Bourg-la-Reine - Robinson et Goussainville - Survilliers-Fosses. Il suffit de présenter une attestation de domicile ou d’employeur prouvant l’utilisation régulière de ces axes et avoir acheté des titres de transport mensuels sur des périodes où la qualité de service était inférieure à 80 %. Au total, les indemnités peuvent aller jusqu’à 112,80 euros si on les cumule.

Pour rappel, 25 % des bus prévus n’ont pas circulé sur le réseau de surface de la RATP pendant les quatre derniers mois de l’année ainsi que 10 à 20 % des métros. « Le redressement est enclenché et ça progresse doucement », avait noté la présidente de région, Valérie Pécresse lors d’une conférence de presse, au début du mois de février. « Nous avons été contraints en janvier d’augmenter très fortement le prix du Pass Navigo - passé de 75,20 euros à 84,10 euros - dans une période où la qualité de service n’était pas au rendez-vous », avait-elle aussi déploré.