La douzième édition de la collecte annuelle de trois jours « mon sang pour les autres » commence le 2 mars dans les salons « somptueux » de la Mairie du 5e arrondissement de Paris, (place du Panthéon). Les Français sont donc invités à prendre »une heure de leur temps pour sauver trois vies », annonce l’Etablissement français du sang (EFS) qui organise cette collecte avec son partenaire le Rotary international. « 1.700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Île-de-France pour soigner les malades », écrit l’EFS dans un communiqué.

Répondre aux besoins des patients.

Cette initiative permettra de maintenir les stocks de produits sanguins à un niveau satisfaisant, et ainsi répondre au mieux aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales, selon l’EFS. « La collecte de sang est indispensable toute l’année et il est nécessaire qu’ils puissent réaliser cet acte solidaire de façon régulière et constante », explique l’Etablissement français du sang.









La durée de vie des produits sanguins est limitée : sept jours pour les plaquettes, quarante-deux jours pour les globules rouges. Le don de sang est possible toutes les huit semaines, jusqu’à six fois par an pour les hommes et quatre fois par an pour les femmes. Les donneurs seront accueillis dans les salons de la mairie qui « ouvrent exceptionnellement leurs portes », espérant que cela attira plus de monde car les besoins sont encore importants.

Conseils utiles

La collecte est organisée ce jeudi et ce vendredi de 13h30 à 19 heures et samedi de 12h30 à 18 heures Pour faire un don de sang, les Français, âgés de 18 à 70 ans, doivent fixer le rendez-vous sur le site de l’EFS, où les lieux de collectes de sang sont indiqués. Il est obligatoire d’être muni d’une pièce d’identité avec photo et le port du masque et fortement recommandé. L’an dernier, 400 donneurs ont répondu à l’appel des associations.