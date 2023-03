Un record de douceur a été enregistré à Paris cet hiver avec des températures qui sont égales ou dépassent les 10 °C.

Record hivernal

Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, douze nuits ont enregistré des températures égales à 10 °C ou même plus élevées à la station de Montsouris. L’hiver météorologique 2.023 (au 27 février inclus) arrive en quatorzième position des hivers les plus chauds sur cette station de Paris-Monstsouris, ouverte le 17 juin 1872. Un tel record de température durant l’hiver n’avait pas été vu depuis 2016, avec neuf nuits douces.





À #Paris Montsouris le nombre de jours avec température minimale au moins égale à 10 °C durant l'hiver (Décembre Janvier Février) n'a jamais été aussi élevé avec 12 nuits "très douces" (ancien record 10 l'hiver 2016). Moyenne 1991-2020 : 3,2. Début des mesures 1872. #hiver2023 pic.twitter.com/Z5DW21EOUt — François Jobard (@Francois_Jobard) February 27, 2023





Le climat se réchauffe ?

Les hivers de deux années dernières étaient plus froids avec quatre nuits douces, selon les donnés de Météo-France. A Paris, la moyenne sur la période 1991-2020 est de trois nuits avec des températures au moins égales à 10 °C durant l’hiver. Cet hiver météorologique avait été marqué par la température de 14,3 °C, à la fin décembre. « A l’échelle du pays, il s’agit de la nuit la plus douce jamais connue au mois de décembre », notamment pour Paris et pour un large quart nord-ouest du pays, a indiqué Météo-France.