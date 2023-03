De Jean-Claude Duss gare Saint-Lazare dans sa combi fluo, tous skis dehors dans le métro en introduction du cultissime Les Bronzés font du ski aux TGV directs entre la gare de Lyon et Bourg-Saint-Maurice, les stéréotypes qui collent à la peau des Parisiens ont le cuir épais, en particulier quand vient l’heure de rallier les pistes enneigées. Même sur TikTok, réseau social presque nouveau-né, les habitants de la capitale en prennent pour leur grade : « dangers publics », « inconscients », « pressés », « désagréables », « hautains », « faisant la gueule »… La liste est infinie, certains qualificatifs ne se bornant pas aux Parisiens en vacances au ski.





Quoi qu’il en soit, à chaque nouvelle saison de sports d’hiver, les non-Parisiens, autrement baptisés « provinciaux » sur un ton hautain par les habitants de la capitale, adorent se moquer de ces masses parisiennes venues profiter du bon air de la montagne. « C’est un sujet dont on ne se lasse pas trop en fait », sourit encore Caroline Rochet, dont le livre Comment (ne pas) devenir Parisien en 8 leçons (éd. Leduc, février 2012) a déjà dix ans. Difficile alors d’imaginer que le réchauffement climatique va changer totalement nos Parisiens, et tous les clichés qu’ils véhiculent.

« Ils pensent être le centre du monde »

« Vu de la "province", les Parisiens sont complètement imbus d’eux-mêmes, ils pensent être le centre du monde et que le reste n’existe pas, ils se croient tout permis, pensent tout savoir mieux que tout le monde. Ils sont aussi tout le temps stressés, ils ne savent pas ce qu’est la vraie vie, ce qui compte vraiment, ils ne sont pas très aimables, énumère Caroline Rochet, qui se définit comme "la plus parisienne des Parisiennes". De manière générale, ils n’ont pas bonne presse, c’est évident ». Et ce ne sont donc pas les nombreuses vidéos qui traitent avec humour du sujet sur TikTok qui viennent contredire les propos de l’autrice.

« Les "provinciaux" vont rapidement les griller », poursuit Caroline Rochet. Et de citer en pagaille leur façon de « déplorer tout ce qui est différent de chez eux », de « vouloir que tout soit ouvert tout le temps », de conduire, de se plaindre, de « chercher un Uber dans le moindre village ». « Ils ont un côté enfant gâté, ils sont exigeants, impatients, ont leur propre façon de s’habiller et de s’exprimer. Et c’est comme ça tout le temps, dans leur quotidien, comme lorsqu’ils partent en vacances ». Peu de chance alors que si les Parisiens désertent les stations de ski, ils arrêtent totalement de changer d’air. « Il ne faut pas oublier que les Parisiens adorent la province, qu’ils adorent y aller en week-end, dire qu’ils n’en peuvent plus de Paris, – de toute façon ils vont se barrer, mais ne le feront jamais —. Il faut juste ne pas y aller trop longtemps ni dire que c’est mieux que chez eux », analyse encore Caroline Bochet.

« Les Parisiens, c’est un peu comme les Etats-Unis »

« Ce que j’en ai retenu, même dix ans après, c’est de voir à quel point c’est drôle, agaçant et touchant. Ce triplé-là fait des Parisiens des êtres attachants, avec l’envie de célébrer leurs qualités tout en ayant envie de leur hurler dessus de temps à autre, ajoute dans un sourire l’autrice, qui a réussi à prendre du recul sur ses congénères en quittant la capitale quelques années. En rentrant, j’ai complètement replongé dans le parisianisme. Il n’y avait rien de mieux que la maison et en même temps des clichés tellement énormes, qui me faisaient beaucoup rire, qui m’intriguaient et qui m’énervaient aussi ». Un point de vue largement partagé par cette frange de « provinciaux », les locaux de la montagne comme ceux qui habitent l’Île de Ré à l’année et d’autres stations balnéaires prisées.

« Les Parisiens, c’est un peu comme les Etats-Unis. Les Américains savent qu’il y a d’autres pays mais ne savent pas les placer sur la carte. Et ce n’est pas très grave parce qu’ils comptent moins. Et bien entre les Etats-Unis se plaçant dans le monde, et Paris se plaçant dans la France, il y a une comparaison qui marche bien », conclut Caroline Rochet. Pour les clichés sur les Parisiens, même s’ils ne partent plus au ski, ils ne disparaîtront pas de sitôt et si la nostalgie point, il nous reste toujours les Bronzés et Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?