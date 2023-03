« Faire campagne pour le maintien des trottinettes à Paris, c’est le jeu. Mais proposer d’acheter des électeurs, c’est franchement pas joli joli » : David Belliard, maire adjoint à Paris chargé de la transformation de l’espace public et des mobilités, est en colère. Et pour cause, alors que la Mairie de Paris organise une votation le 2 avril « Pour ou contre les trottinettes en libre-service ? », l’opérateur Lime déploie les grands moyens pour inciter les Parisiens et Parisiennes à s’inscrire. Il propose 10 minutes gratuites à toute personne qui s’engage à voter.

« Prouvez que vous êtes inscrit pour voter et obtenez un trajet gratuit de 10 minutes », indique le message de Lime, selon un tweet de l’activiste Elliot Lepers. Qui commente : « Vous trouveriez ça normal d’être payé pour participer à une élection ? ». La démarche est légale, puisqu’il s’agit d’une votation citoyenne, et non d’une élection, mais pose des questions éthiques. « C’est une démarche qui n’est pas citoyenne » estime David Belliard dans Numerama. « Par le passé, Lime a régulièrement encouragé les Français à se rendre aux urnes par le biais d’opérations similaires. C’était notamment la cas lors des élections présidentielles et législatives de 2022 » se défend Lime.

Mauvais bilan carbone

Le dimanche 2 avril, les habitants de la capitale devront ainsi se déplacer dans les bureaux de vote de leur arrondissement pour se prononcer pour ou contre le maintien de ces engins dans les rues. Les inscriptions sur les listes électorales pour cette votation seront possibles jusqu’au 3 mars à minuit.









La Mairie de Paris accuse les trottinettes de joncher l’asphalte malgré les emplacements dédiés, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, de concurrencer les transports publics ou de ne pas être si écologiques que cela en raison d’un mauvais bilan carbone supposé. De leur côté, Lime et les autres opérateurs de trottinettes en libre-service (Dott et Tier) dénoncent depuis la mi-février « une votation, apparemment improvisée au dernier moment », excluant les Franciliens, n’autorisant pas le vote électronique ni les procurations.