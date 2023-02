La Défense : Une grue menace de s’effondrer, des immeubles évacués

Une belle frayeur. Ce lundi, vers 17 heures, une grue qui travaillait sur la tour Hopen de la Défense s’est pliée en deux sous son propre poids en pleine journée, rapporte nos confrères du Parisien.

Utilisée pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble, la flèche de la grue, qui reposait sur la terrasse du 26e étage de la tour culminait à 200 mètres de haut.

Grue avec la mèche plaquée à la #Defense pic.twitter.com/epvhmMziN1 — Ignace (@StDenisPleyel) February 28, 2023



Le grutier évacué sans encombre, aucun blessé n’est à déplorer selon la préfecture des Hauts-de-Seine. Un périmètre de sécurité a été dressé autour de l’immeuble et les immeubles tout autour ont été évacués, parmi eux le pôle universitaire Léonard-de-Vinci et l’entreprise RTE.

Si on ignore encore l’origine de cet incident, la préfecture précise qu' « un architecte de sécurité a été appelé pour vérifier l’état de la structure, déterminer les causes de l’accident et trouver une solution ».