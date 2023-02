Il reste près d’une semaine de vacances en Île-de-France. L’occasion (pour ceux qui le peuvent) de sortir les enfants et de profiter de la région, riche en activités. Mais l’agglomération parisienne souffre souvent de sa densité. Aussi, il n’est pas rare de retrouver l’affluence d’une ligne 3 en pleine heure de pointe à… la piscine.

Même si les Franciliens sont habitués à la foule et à faire la queue pendant des heures à la moindre occasion, jouer des coudes pour enchaîner les brasses ou pour profiter d’un musée peut être un frein, même pour les plus téméraires.

Connaître la fréquentation d’un lieu public en temps réel

Heureusement, il existe une solution assez méconnue qui peut vous aiguiller vers vos activités favorites sans avoir à marcher sur les pieds de son voisin (ou à renifler ses aisselles). Il s’agit d’Affluences. Comme son nom l’indique, cette application permet de connaître l’affluence des lieux publics, à l’image de ce que proposent déjà des sociétés comme Google. A la différence, énorme, qu’Affluences propose la fréquentation des lieux… en temps réel ! Aussi, avant d’enfiler son bonnet de bain et ses lunettes, il est possible de jeter un œil sur l’application et de connaître le taux d’occupation d’une piscine, d’une bibliothèque ou encore d’un musée.

Créée en 2014 par trois jeunes tout juste sortis des études qui en avaient assez de ne pas trouver de place à la bibliothèque universitaire, la société, basée dans le 12e arrondissement de Paris, s’est développée à vitesse grand V. Elle équipe aujourd’hui près de 500 établissements dans sept pays.

Quinze piscines à Paris et les plus grands lieux culturels

Et Paris, et son agglomération, n’est pas en reste. Depuis les premiers projets, lancés avec la Mairie de Paris en 2018, autour de Paris Plage et des bassins de baignade de la Villette, Affluences équipent quinze piscines de la capitale, la grande majorité des universités de la région, et les plus grands lieux culturels et touristiques (Musée du Louvre, Tour Eiffel, Musée d’Orsay, Château de Versailles, etc.).

« Nous sommes très présents dans l’enseignement supérieur avec 80 à 90 % des universités en France, dans la culture, les transports et le secteur de la « Smart city » », explique Alvaro Bon, chef de projet à Affluences.

Le principe d’Affluences se base sur quatre axes principaux : Mesurer, prévoir, communiquer et gérer la fréquentation des lieux publics. « Par exemple, pour une piscine, nous installons des capteurs d’un bout à l’autre du bassin, qui permettent de savoir en permanence combien de personnes sont dans l’eau. Les données captées sont ensuite communiquées sur le site de la Mairie de Paris et sur notre application et mises à jour toutes les cinq minutes », ajoute Alvaro Bon.

Précision et prévisions

Une précision qui peut même aller jusqu’à la fréquentation de chaque ligne d’eau pour les piscines. Ainsi, si un nageur a une ligne préférée, il sait quelques minutes à l’avance s’il va y avoir un embouteillage ou non. L’algorithme développé par les fondateurs d’Affluences permet même d’informer les usagers en cas d’imprévu, comme une ligne réservée pour un cours, pour un centre de loisirs ou une école.

Mais parce qu’on s’y prend rarement cinq minutes à l’avance pour prévoir une sortie, l’algorithme permet aussi d’anticiper la fréquentation d’un lieu à l’avance. Des prévisions disponibles à la demi-journée ou à la semaine. « Nous utilisons l’historique des deux années précédentes et nous le corrigeons en fonction des conditions météorologiques, des vacances, ou autres événements extraordinaires pour connaître avec précision le taux d’occupation d’un lieu. »

Des informations complémentaires utiles

Des prévisions si précises qu’Affluences propose aussi ses services aux institutions afin de les aider à gérer leurs infrastructures. « Nos outils les aident à gérer, par exemple, leurs dépenses énergétiques ou les besoins en personnel sur les périodes données. »









La start-up continue son développement avec de grands projets à venir, notamment dans les transports, et ajoute toujours plus de fonctionnalités à son application comme la liste des services proposés sur place (Wifi, prises électriques, places assises libres, …) et propose même la réservation pour certains lieux, comme les expositions ou les musées.