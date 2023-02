L’Opéra Garnier va se refaire une petite beauté. Attaquée par la pollution, les chocs thermiques, et l’usure des matériaux, la façade sud d’un des plus beaux bâtiments de Paris va avoir le droit à une restauration.

Initiés en octobre 2022 avec l’installation des premiers chantiers, les travaux que va subir l’Opéra se précisent ce lundi dans un communiqué publié par l’Opéra lui-même. Ainsi, les grandes opérations devraient débuter en avril prochain, pour se terminer à la fin de l’année 2024.

7,2 millions d’euros de travaux

Au programme : Nettoyage, dépollution, déplombage, remplacement d’éléments dégradés, restauration de dorures et sculptures, révision des parements en pierre, en marbre et en mosaïque, des chéneaux de l’attique et de ceux de la loggia. Et pour terminer le tout, le bâtiment se verra appliquer un traitement anti-graffiti et l’installation d’un système de protection anti-pigeons. Rien que ça.

Tous ces travaux, menés par l’Opéra national de Paris et l’Oppic (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture) coûteront la bagatelle de 7,2 millions d’euros. Une somme en partie financée par l’affichage publicitaire qui devrait fleurir sur le bâtiment pendant les travaux.

Chantier « à faibles nuisances »

Bonne nouvelle pour riverains, ces travaux s’inscrivent dans une démarche « chantier à faibles nuisances » qui permet limiter les impacts des travaux sur l’environnement, les riverains et occupants des locaux, tout en assurant la sécurité et le confort des exécutants du chantier.









L’Opéra Garnier, inauguré en 1875, n’en est pas à sa première restauration. Cette dernière s’inscrit dans une grande campagne lancée en 2000 et qui a déjà vu les façades Nord, Ouest et Est bénéficier d’un rafraîchissement avant 2017. En parallèle à ces chantiers, des travaux seront en cours sur les toitures de la cage de scène et des chéneaux de la zone publique.

Que les aficionados de l’Opéra se rassurent, le palais Garnier reste ouvert pendant la durée des travaux et les spectacles, visites et la boutique sont maintenus.