Une campagne de recrutement « sans précédent ». Ce lundi, la RATP a annoncé dans un communiqué vouloir recruter près de 6.600 personnes en Île-de-France en 2023. « Cette campagne de recrutement […] vise à permettre d’assurer l’offre attendue sur les réseaux et de préparer les événements majeurs à venir : la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux olympiques et Paralympiques 2024. »

Très critiquée pour son offre de transport depuis plusieurs mois, la régie des transports parisiens compte bien combler ses lacunes avec cette embauche massive de nouveaux agents, parmi lesquels 4.900 seront en contrat à durée indéterminée, 1.000 contrats en alternance et 700 contrats en insertion.

2.700 nouveaux conducteurs de bus

Principale cible des recruteurs, les conducteurs de bus. Au total, 2.700 postes seront à pourvoir, dont 2.400 pour Paris et la petite couronne, c’est presque le double des objectifs de l’année passée (1.500). Les autres nouveaux agents deviendront agents de station (700 postes), conducteurs de métro (400 postes), mécaniciens (300 postes ou agents de sûreté (120).

Dans son communiqué, l’établissement public ajoute que 600 postes d’ingénieurs et de cadres sont également proposés « métiers du digital et de la cybersécurité, de la maintenance, des infrastructures et systèmes industriels, mais aussi des postes de managers d’exploitation ».

Parer à la dégradation du service

Ces recrutements pourraient aider la RATP à régler certains problèmes de sous-effectifs qui ont conduit à une dégradation du service sur de nombreuses lignes de métro.









L’entreprise ne devrait pas avoir de mal à séduire puisqu’elle déclare avoir reçu près de 91.500 CV en 2022. Pour cette campagne, elle s'est donnée pour objectif de féminiser ses effectifs avec son programme « RATP au féminin ».