Stop les voitures ! Bien connu pour ses animaux en liberté et ses déplacements en voiture, le parc animalier des Yvelines fait sa petite révolution. Les visiteurs se déplaceront en navette écoresponsable à partir du mois de septembre 2023 pour préserver les animaux et la nature.

Le Zoo Safari de Thoiry (Yvelines), fondé en 1968, fait sa petite révolution. « Pour nos animaux et pour la nature, nous devons repenser nos émissions », souligne la directrice du zoo, Christelle Bercheny, au Parisien. « Le zoo voudrait accueillir de plus en plus de visiteurs, mais l’équipe souhaite réduire le nombre de véhicules thermiques. »

« Les particules polluantes retombent aussi sur les végétaux, qui sont ensuite consommés par les animaux », souligne une enseignante du Centre antipoison animal, rattaché à l’École nationale vétérinaire de Nantes (Loire-Atlantique), interviewée par Le Parisien.





Agrandissement, infrastructures, mobilités douces, … @zoothoiry va investir 30 millions d'Euros d'ici 2028 pour se métamorphoser. #78news #économie pic.twitter.com/oHcMLnJQdB — TV78 (@TV78Officiel) February 13, 2023





Objectif : un million d’entrées en 2028

Le zoo toujours animé, les routes du parc sont toujours embouteillées. « Actuellement, c’est un peu le périphérique parisien, admet la responsable. Nous imaginons comment revenir à une expérience de circulation douce, en diminuant le nombre de voitures et donc la pollution. » En 2022, 650.000 visiteurs ont roulé dans les allées du parc. Un chiffre en hausse de 90.000 visiteurs par rapport à 2019, c’est-à-dire par rapport à la période avant Covid. L’objectif du parc est, à terme, d’atteindre le million d’entrées par an aux alentours de 2028.

D’autres zoos du monde ont déjà introduit les modes de transport « verts ». The Maryland Zoo, situé aux États-Unis, utilise des navettes zéro émission depuis 2021. Et au Canada, le Parc Safari d’Hemmingford s’est doté en juin 2022 de camions de brousse électriques.