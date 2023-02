Il n’y a jamais trop de stations du métro ! Jeudi 16 février 2023, la Société du Grand Paris a relancé les études du prolongement de la ligne 18 entre Versailles et Nanterre. « Près de 90 km creusés sur les 200 kilomètres de réseau, 35 km de rails posés et plus de 170 chantiers qui mobilisent 6.800 personnes », explique la Société du Grand Paris dont la mission est de piloter le déploiement et le financement du nouveau réseau de métro de banlieue. À l’état actuel du projet, le terminus de la ligne à l’ouest est la gare de Versailles Chantiers, dans les Yvelines.

À la demande de M. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, et de M. Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, la SGP va poursuivre les études du prolongement de la ligne 18 entre Versailles et Nanterre. Le début de ce projet a été planifié en 2011, mais faute de financement, il a été reporté « au-delà de 2025 puis de 2030 ». Cependant, l’intérêt majeur de ce tronçon a été réaffirmé lors du conseil de surveillance.

Correspondance avec la ligne 15

La relance de ces études intervient alors que « les travaux des gares Versailles-Chantiers, sur la ligne 18, et Nanterre La Folie, sur la ligne 15 Ouest, vont démarrer dans les prochains mois et que d’autres études techniques doivent être réalisées à cette étape pour laisser la possibilité ultérieure de raccorder ces deux lignes », a indiqué la SGP. La question du financement entre les diverses parties prenantes devra aussi être abordée « avant de présenter à nouveau le dossier au conseil de surveillance ».

Une ligne verte

De Versailles à Orly, la ligne 18 s’inscrit dans un patrimoine naturel et culturel d’exception et passera par le Plateau de Saclay. Le métro offrira une alternative à la voiture et contribuera ainsi à préserver l’environnement en favorisant la transition vers une ville durable, d’après la mairie de Palaiseau. Plusieurs entreprises, centres de recherche et universités, sont déjà présents sur ce territoire et la ligne 18 prolongée satisfera les besoins de déplacement des habitants qui sont logés à proximité.

Un métro automatique

Grand Paris Express a prévu le mode de conduite automatique pour le métro ce qui assurera une circulation des trains autonome et flexible. Un train circulera sur la ligne 18 toutes les 3 minutes en moyenne à une vitesse moyenne de 65 km/h. Chaque train accueillera environ 350 voyageurs et s’arrêtera dans toutes les gares. Le premier tronçon de la ligne 18, entre Massy-Palaiseau et le CEA Saint-Aubin (Essonne), doit être ouvert en 2026. À l’horizon 2030, elle reliera l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne) à Versailles (Yvelines).





Oui continuons à nous opposer à ce projet climaticide et inutile sur le terrain, dans les institutions et auprès du public.



En faisant toutes et tous front commun nous réussirons à faire entendre la voix de l'intérêt général. Merci pour votre mobilisation @nonalaligne18 🙏🌱✊ https://t.co/rwrittExU2 — Jean-Baptiste Pegeon (@JBPegeon) February 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Sauvegarder des terres agricoles

Une décision qui heure évidemment le CCL18, le collectif contre la ligne 18 qui lutte pour la sauvegarde des terres agricoles du plateau de Saclay (2,300 ha) menacées d’artificialisation par la ligne 18 du Grand Paris Express. « Continuons à nous opposer à ce projet climaticide et inutile sur le terrain, dans les institutions et auprès du public. En faisant toutes et tous front commun nous réussirons à faire entendre la voix de l’intérêt général », a proclamé sur Tweeter Jean-Baptiste Pegeon, conseiller régional Ile de France (écologiste), élu aux transports et tourisme et administrateur au réseau Île-de-France Mobilités.