« Je voulais provoquer quelque chose de spectaculaire », déclare-t-il. Le comédien et « gilet jaune », Valentin Baleix, qui avait incendié à deux reprises le prestigieux restaurant de la Rotonde en janvier 2020 a été jugé vendredi. Le second incendie qu’il a provoqué, a fait fermer le restaurant pendant six mois, et mis les 53 employés de la brasserie au chômage partiel. Son acte aurait causé un préjudice de plusieurs centaines de milliers d’euros, voire plusieurs millions, aux propriétaires. Reconnu coupable, il écope de quatre ans de prison, dont trois avec sursis. L’homme aura probablement une peine aménagée « puisqu’il a déjà passé huit mois en détention » estime son avocat, Raphaël Kempf.

Le prévenu revendique un acte politique et symbolique dont « le personnel de La Rotonde n’était pas la véritable cible ». Connue comme un lieu régulièrement fréquenté par des personnalités politiques de premier plan, d’abord par Nicolas Sarkozy, puis par Emmanuel Macron, La Rotonde a été érigée malgré elle en symbole du pouvoir.

« On ne met pas feu à un restaurant pour rien »

Au moment des faits, l’homme était affublé d’un trois quart noir, d’un chapeau et d’un cabas multicolore, ce qui a considérablement facilité le travail aux enquêteurs. Trois ans plus tard, c’est dans la plus sobre des tenues qu’il se présente à la barre. Vêtu d’un haut noir, d’un bas gris et de baskets assorties, le comédien aux cheveux mi-long incarne la simplicité. Sorti de Sciences po Grenoble et passionné par l’art, Valentin Bleix a une forte tendance à intellectualiser chacune de ses prises de paroles. Même son suivi psychologique obligatoire est évoqué comme « d’intéressantes discussions ».

« Je me demande ce qui vous pousse à vous approprier les causes des autres, pour combler la faille narcissique géante qu’on voit chez vous ? », l’interroge le procureur de la République, qui le soupçonne de refouler un mal-être profond. « On ne met pas le feu à un restaurant, on ne prend pas de la drogue, on ne fait pas de tentative de suicide pour rien… », insiste-t-elle. La défense dépeint un individu perdu, qui n’aurait pas su voir le risque de propagation de l’incendie. Elle estime que « le mouvement des " gilets jaunes " a fait écho chez certains, et que cela a pu être encore plus fort pour ceux qui se trouvaient en manque de sens ».

« La seule manière de se faire entendre »

« Et si on arrêtait de psychologiser à outrance ? » , argumente la défense. « On psychologise tellement qu’on en arrive à ne plus voir le motif politique de son acte », pourtant ancré dans un contexte d’importants mouvements sociaux. Au cours des échanges avec les experts chargés de dresser le profil psychologique de l'accusé, l’une des psychologues en est venue à dresser un lien entre le président et la figure paternelle. « Monsieur Baleix n’est pas un individu perdu, déprimé, qui aurait voulu mettre le feu en réponse à une angoisse existentielle », insiste son avocat.





« La raison de son acte est aussi évidente que le nez au milieu de la figure », poursuit-il. Selon Maître Raphaël Kempf, il s’agit d’un acte politique, assumé par le coupable « comme la seule manière de se faire entendre dans un contexte de répression massive des manifestations ». L’avocat suggère d’ajouter des expertises sociologiques en amont du procès, pour des faits de cette nature. « On passe à côté de quelque chose » en analysant un acte sans prendre en compte ses implications sociétales, argue-t-il. Même si, dans la salle d’audience, tout le monde s’accorde sur le fait que les revendications passent mieux dans la non-violence.