Ce vendredi, trois voies de circulation ont été ouvertes, pour traverser en ligne droite la porte Maillot à Paris, a annoncé Actu Paris. Une ligne droite permet de nouveau de traverser la porte, entre Paris et Neuilly-sur-Seine, sans emprunter le rond-point.

#Eole chantier en images ! Porte Maillot, la première voirie définitive est terminée nous la mettons en service cette nuit! #la libération des emprises en surface s’accélère! #transformation de la Porte Maillot ! @SNCFReseau @IDFmobilites pic.twitter.com/QDthqczuNQ — Lagrange Armelle (@ArmelleLagrange) February 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Réouverture en juillet 2023

À partir de ce vendredi, deux voies permettent de relier Neuilly-sur-Seine à Paris, et une voie a été ouverte en direction du périphérique, depuis l’Arc de Triomphe, explique Actu Paris. Pourtant, le chantier du prolongement du RER E n’est toujours pas terminé. La réouverture totale de la place à la circulation sera effectuée au mois de juillet. Deux quatre voies, dont une file réservée aux bus dans chaque sens, ouvriront aux véhicules motorisés. Le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts et un meilleur cheminement pour les piétons et les cyclistes jusqu’à 2024.