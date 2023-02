Le week-end du 18 et 19 février 2023, de nombreux travaux seront effectués sur le réseau du métro, du RER et Transilien. Voici le détail des perturbations.

Ligne 4 fermée

La ligne 4 est fermée jusqu’à midi dimanche 19 février afin de permettre la réalisation de travaux, a annoncé Actu Paris.





➡️ jusqu'à midi, les dimanches 19 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 mai, 4 et 18 juin, 2 et 23 juillet

➡️ entre Vavin et Bagneux - Lucie Aubrac, du 9 au 11 juin#RATP

RER B interrompu entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois

Le trafic du RER B est interrompu entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois samedi 18 et dimanche 19 février. Des bus de remplacement sont mis en place pour assurer la liaison.

RER C perturbé

Aucun train ne circule entre Invalides et Versailles-Château Rive Gauche, Saint-Quentin en Yvelines et Pontoise. Dans le Sud, les trains sont directs de Juvisy à Choisy-le-Roi. Dans la soirée, aucun train ne circule entre Saint-Martin d’Etampes-Dourdan et Musée d’Orsay, selon Actu Paris.

Rosa Parks et Pantin fermées

Les gares de Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies ce samedi 18 et dimanche 19 février en direction de Paris pour tous les axes du RER E. À partir de 23 heures, elles ne sont plus desservies par les trains en direction de Chelles-Gournay, de Villiers-sur-Marne et de Tournan. L’axe Tournan est totalement fermé samedi 18 et dimanche 19 février.

Ligne N et ligne P interrompues

Les trains sont remplacés par des bus entre Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon. La reprise de la circulation des trains se fera dimanche 19 février à 16h30. La gare de Nezel-Aulnay ne sera pas desservie en raison de travaux de déviation. Dimanche soir, le dernier train au départ de Paris est remplacé par un bus entre Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie. Le trafic est interrompu entre Paris Est et Provins et entre Paris Est et Coulommiers, tout le week-end. Des bus de remplacement sont mis en place.