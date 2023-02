Quelle feuille de route pour les voies olympiques ? Avec l’annonce des 185 kilomètres de route réservés aux personnes accréditées durant l’été 2024, les automobilistes franciliens sont prévenus : seuls les athlètes, les membres des délégations, les journalistes ou encore les personnels médicaux auront le droit d’emprunter ces kilomètres de bitume pendant plus de deux mois. Or le trafic en Île-de-France connaît déjà de gros soucis de saturation et le Grand Paris Express, dans la version prévue initialement, ne sera pas achevé pour les Jeux de Paris.

Ces voies olympiques s’étendront sur une grande partie du périphérique parisien, sur quelques axes du centre de la capitale et les principaux accès à Paris, ainsi qu’à l’abord des sites de compétition. L’accès à ces voies sera restreint à partir du 1er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre, de 6 heures à minuit, soit pendant toute la durée des journées d’épreuves.

Comment les automobilistes d’Île-de-France comptent-ils alors s’organiser durant l’été olympique ? Vous empruntez les routes et autoroutes franciliennes quotidiennement, comment allez-vous faire ? Avez-vous déjà songé à un plan B ? Envoyez-nous votre témoignage, il servira à la rédaction d’un article.