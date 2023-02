Les Jeux olympiques de Paris 2024 continuent de se mettre en place. Après l’annonce en début de semaine des 185 kilomètres de voies réservées aux personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux, nos confrères du Parisien dévoilent, ce jeudi, la mise en place de radars qui seront dédiés au contrôle de ces files « olympiques ».

Ces cinq radars viendront s’ajouter aux dix-huit déjà présents sur les 35 kilomètres du périphérique parisien, mais ils auront pour mission spécifique le contrôle de ces files « olympiques ». Capables de lire les plaques minéralogiques et de compter le nombre de passagers par véhicules, ils n’auront pas pour fonction de sanctionner les excès de vitesse, mais les véhicules non accrédités qui utiliseraient ces voies entre 6 heures du matin et minuit. Les contrevenants encourront une amende de 135 euros.

Installés avant la fin du mois de mars

Ces nouveaux boîtiers de contrôle seront installés « d’ici à la fin mars » par la société d’équipements routiers Fareco-Fayat, vainqueur de l’appel d’offres lancé par la Ville de Paris en 2021, mais ne seront mis en service que pendant la durée des épreuves olympiques et paralympiques, soit du 1er juillet au 15 septembre 2024.

Les voies réservées aux véhicules accréditées couvriront les trois-quarts nord du périphérique parisien (de la porte de Sèvres à la porte de Bercy) ainsi qu’une partie des autoroutes A 1, A 4, A 12, A 13 et des nationales N 104 et N 13 dans les deux sens de la circulation. Elles devraient utiliser les voies de gauche de ces tronçons de la circulation et être matérialisées par des panneaux à messages variables.

Un test pendant la Coupe du monde de Rugby

Pour s’assurer de leur bon fonctionnement, un test grandeur nature aura lieu pendant la Coupe du monde de Rugby en septembre et octobre 2023, sans réelles sanctions, mais dans un but pédagogique pour indiquer aux automobilistes qu’ils se trouvent dans une voie réservée.

La Mairie de Paris a déjà indiqué son intention de transformer ces voies en files réservées au covoiturage après les Jeux olympiques.