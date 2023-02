Ce jeudi marque la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, la manifestation commencera à 14 heures place de la Bastille et se dirigera vers la place d’Italie. La manifestation précédente avait rassemblé, mardi 7 février, entre 87.000 et 500.000 personnes, et la mobilisation ne semble pas faiblir. Les syndicats menacent à présent d’une grève reconductible et d’un « blocage » du pays.





La #pétition contre la #ReformesDesRetraites va bientôt atteindre le million de signataires 💪🏽

Signez et partagez pour donner de la force à notre mobilisation https://t.co/SEiofOl50x — La CGT (@lacgtcommunique) February 14, 2023





Légères perturbations dans les transports

Le trafic s’annonce peu perturbé dans le métro, pour les tramways ainsi que pour les bus ce jeudi. La SNCF prévoit 4 TGV et Ouigo sur 5, 1 Intercités sur 2 et 1 TER sur 2. En Île-de-France, les deux tiers des lignes Transilien et RER seront perturbées, avec entre 1 train sur 2 et 2 trains sur 3, d’après Le Point.

La Direction générale de l’aviation civile demande aux compagnies aériennes d’annuler 30 % de leurs vols à Paris-Orly ce jeudi 16 février et 20 % des vols dans les aéroports de Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes.





#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 16 février 2023. pic.twitter.com/7MAyHvCndA — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) February 14, 2023





Des restrictions de circulation

Les manifestants parisiens emprunteront le boulevard Henri-IV et traverseront la Seine via le pont de Sully, avant de rejoindre le boulevard de l’Hôpital en passant par les quais Saint-Bernard. Un itinéraire bis pourrait être mis en place via la rue de Lyon et le boulevard Vincent-Auriol, en passant par le pont Charles-de-Gaulle et l’avenue Pierre-Mendès-France.

Ecoles : deux zones sur trois en congés

Les élèves de la zone C (Paris, Créteil, Montpellier, Toulouse, Versailles) et de la Corse pourraient être concernés par les fermetures de classes ou d’écoles durant la grève. Mais, à ce jour, aucun appel à la grève n’a été lancé par les syndicats d’enseignants. Les élèves de la zone A et de la zone B sont en vacances.

Mettre la France à l’arrêt

Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT sur BFMTV, a appelé à des « grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, et reconductibles ». Une nouvelle journée de mobilisation est déjà annoncée le 7 mars 2023. L’intersyndicale s’est dite prête à « mettre la France à l’arrêt ».