Les imposantes grilles du parc des Buttes Chaumont (19e arrondissement) ont rouvert leurs portes mardi après-midi. Au lendemain de la réouverture, des sportifs courent, des personnes âgées se promènent, et quelques enfants se dégourdissent les jambes. Rien ne laisse deviner qu’en début de semaine, les restent d’une femme démembrée, et désormais identifiée, ont été retrouvés dans le parc. Il y a seulement « beaucoup moins de fréquentation que d’habitude, estime Elsa, qui s’y rend quotidiennement. Même pour un jour travaillé, cela devrait être plus rempli. »

« Je reste extrêmement choquée de la vitesse à laquelle le parc a été rouvert », affirme Assia, une jeune riveraine âgée de la vingtaine. La veille encore, les enquêteurs dénichaient des restes humains à proximité du parc. « J’ai l’impression qu’on passe trop vite à autre chose, comme s’il ne s’était rien passé. »

« Je ne suis pas étonnée que cela ait pu arriver »

Habitués à l’horreur, ou encore dans le déni, certains se disent peu touchés. « Je vais sûrement sonner un peu cynique mais dans une si grande ville, et dans un si grand espace vert [de 25 hectares], je ne suis pas étonnée que cela ait pu arriver, affirme Elsa, qui réside tout près du parc. Tout le monde sait que des gens y entrent la nuit. » Jeune maman, Elsa cherche d’ailleurs à en savoir le moins possible. Elle s’y promène tous les jours, avec son nouveau-né dans la poussette, et n’a « pas vraiment envie d’entacher la vision [qu’elle a] de ce si bel endroit. »

« Et puis, ce qui choque c’est la découverte, estime une riveraine. Après, au quotidien, on n’y pense pas vraiment. » Son amie Jessica assure même prendre la situation de manière légère. « J’en plaisante », précise-t-elle. Mais les deux amies ne peuvent s’empêcher de se demander ce qu’il se serait passé si leurs chiens avaient retrouvé les restes, à la place de l’agent du parc. « On aurait été autrement choquées s’ils nous avaient ramené un bras ou une jambe… », nuance Jessica.

« C’est compliqué de se sentir en sécurité dans le 19e aujourd’hui »

« Ce qu’il s’est passé, c’est digne d’un film d’horreur, déclare Assia, une babysitter du quartier. Les gens ne se rendent pas compte qu’on a retrouvé une tête, près d’un parc rempli d’enfants qui jouent. » La fillette qu’elle garde relativise, quant à elle, étrangement bien. Comme beaucoup, ses parents lui ont épargné des détails, pour la préserver de l’horreur de la situation.

Ce mercredi, ils ont d’ailleurs demandé à Assia de ne pas l’emmener au parc comme à son habitude. Ils craignaient que leur fille ne tombe sur des bandeaux indiquant une scène de crime, ou d’autres choses qui pourraient la choquer… « jusqu’à ce qu’ils voient des gens se promener comme si de rien était. »





Même si elle ne laisse pas son inquiétude transparaître devant l’enfant, Assia ne se sent pas rassurée. « C’est compliqué de se sentir en sécurité dans le 19e aujourd’hui. Il y a d’abord eu l’histoire de la rue Manin [le meurtre de la jeune Lola, qui s’est aussi produit dans le 19e arrondissement], puis maintenant celle-là. Cela a mis un gros coup à tout le monde. »