Quels sont les quartiers, villes, ou intercommunalités de la métropole du Grand Paris où l’on vit le plus entre riches et pauvres, moins riches et moins pauvres, bref, en mixité sociale ? Et les endroits où se pratique au contraire une forme d’entre-soi ? Une étude de l’Insee Ile-de-France apporte quelques réponses à ces questions, et place en tête des villes les plus mixtes Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

Dans cette ville, la part de la population qui vit dans un quartier considéré comme mixte est de 83 %. La deuxième place du podium est pour la commune des Lilas (Seine-Saint-Denis), avec 78 %, et la troisième pour Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), 77 %. « La plupart des communes ou arrondissements les plus mixtes se situent sur un croissant Est allant de Clichy (70 %) à Malakoff (76 %) », explique l’Insee dans cette étude intitulée « Mixité sociale et ségrégation dans la métropole du Grand Paris : état des lieux et tendances sur 15 ans ».

A Marnes-la-Coquette, on vit entre riches

Difficile toutefois de comparer ces communes avec d’autres en France, selon Mustapha Touahir, directeur régional adjoint de l’Insee Île-de-France : « La mixité s’analyse au sein de l’agglomération. Car un quartier considéré comme mixte à Paris ne sera pas forcément considéré comme mixte à Lyon car ce n’est pas la même échelle de revenus ».

L’inverse de la mixité est la ségrégation, qui désigne « l’inégale répartition territoriale des habitants selon leur niveau de revenu ». C’est la ville où habitait Johnny Hallyday qui détient ce triste record, selon l’Insee. A Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), 95 % de la population vit dans un quartier jugé « ségrégué ». On trouve en deuxième position Dugny, en Seine-Saint-Denis, mais pour d’autres raisons : ici, on ne côtoie pas de riches, ou presque pas. 82 % de la population vit dans un quartier jugé « ségrégué », en l’occurrence ici, un entre-soi de pauvres. La part de cadres à Dugny par exemple est de 5,4 %, en comparaison elle est de 15,1 % en Seine-Saint-Denis et de 46,0 % à Paris.

La mixité est liée aux logements sociaux

Les villes les plus pauvres et les plus riches ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont les plus ségréguées. « On peut avoir des revenus très élevés dans une ville et pour autant avoir quand même toutes les populations représentées » explique Mustapha Touahir. En décembre, l’Observatoire des inégalités indiquait que Grigny dans l’Essonne et Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis cumulaient les plus forts taux de pauvreté, quand Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) et Gif-sur-Yvette (Essonne) étaient celles où ce taux était le plus faible.

C’est en général parce qu’on y trouve beaucoup de logements sociaux qu’un quartier ou une commune est mixte. « Par exemple, dans les quartiers les plus mixtes de la Métropole du Grand Paris, 25 % des ménages résident dans le parc social, 36 % dans le parc locatif privé et 39 % sont propriétaires occupants » explique l’Insee Ile-de-France.









Le nord-est parisien de plus en plus mixte

Si on regarde non pas seulement les communes, mais les onze regroupements de communes que compte la métropole du Grand Paris (dits « établissements publics territoriaux » ou « EPT »), c’est d’ailleurs Paris qui est champion de la mixité. Près de la moitié (48 %) des Parisiens réside dans un quartier considéré comme mixte, une mixité « principalement portée par les arrondissements de l’est parisien », selon l’Insee, et qui se renforce même à travers le temps dans le Nord-Est parisien, parce que bobos et prolos vivent de plus en plus côte à côte.

A l’inverse, c’est à Plaine commune, une structure intercommunale qui comprend Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse, qu’on compte le moins de mixité sociale. 14 % de la population y vit dans des quartiers jugés mixtes, contre 52 % dans une zone ségréguée. C’est, explique l’Insee, en raison d’une « concentration de ménages à faibles revenus » et de la présence de nombreuses familles monoparentales, notamment.

Bonne nouvelle, la mixité a quand même augmenté à Plaine Commune, entre 2004 et 2019, de 4,4 points. C’est mieux que pour toute la métropole du Grand Paris, où celle-ci est en légère baisse, de 1,3 %.