« L’école publique n’est pas une entreprise, l’éducation n’est pas une marchandise ». Devant le rectorat de Paris, boulevard d’Indochine, environ 200 à 300 personnes sont rassemblées et crient des slogans. Parents, profs et enfants sont venus dire leur opposition aux 178 fermetures de classes, 68 en maternelle et 110 en élémentaire, prévues dans la capitale.

« Ecole publique, sacrifiée, nos élèves sont en danger » : En CM1 et CM2, Clémence et Antonin ont l’air déterminés, aux côtés d’Oscar, 9 ans d’Hannah, 7 ans, qui tient un mégaphone. Clémence tape sur une poêle pour faire du bruit, Oscar et Antonin brandissent des poings fermés. Tous répètent le slogan. Les parents s’échangent gaiement du café, du thé, des conseils, du réconfort, malgré les inquiétudes.

Marie*, la maman de Clémence et Antonin, a été informée la semaine dernière de la fermeture programmée de deux classes dans l’établissement où sont scolarisés trois de ses enfants, l’école Guadeloupe dans le 18e. Une classe Ulis, dédiée aux élèves en situation de handicap ou présentant des troubles, et une classe « ordinaire », comme on dit dans le jargon.

« Je suis là pour soutenir les profs qui se démènent au quotidien, affirme Marie. C’est très éprouvant d’accueillir ces enfants [qui ont des troubles], il y a des situations compliquées à gérer chaque semaine avec des enfants en crise qu’il faut maîtriser et des écarts importants de niveau entre élèves. Même en classe ordinaire c’est difficile, on a des enfants qui dorment dehors, ou qui sont malnutris. »

« Priorité à l’envers »

Il n’y a pas qu’à l’école Guadeloupe qu’on s’inquiète. Près de 62 écoles ont demandé une audience au rectorat et entrent et sortent depuis 8h30 ce matin dans les locaux, ressortant sous des tonnerres de hourra, de tambours et de chants d’encouragements. Des représentants syndicaux d’écoles et établissements principalement du nord est et de l’est parisien, les plus touchés par les fermetures de classes.

Justement, le maire du 19e arrondissement, François Dagnaud, est parmi les manifestants. « Nous sommes mobilisés pour garder des conditions d’apprentissage qui permettent la réussite. Les propositions du ministère donnent la priorité aux fermetures dans les quartiers populaires. C’est une priorité à l’envers alors même que c’est dans ces quartiers qu’on a le plus besoin de préserver des classes, d’autant que les élèves ont vécu avec le covid une perte de repères. »





Des professeurs du lycée professionnel Charles-de-Gaulle étaient également présents pour protester contre la fermeture totale de leur lycée prévue en juin 2023: « On est en débrayage depuis hier, on attend d’être reçus au rectorat. On en a marre d’être traités comme des déchets » explique l'un d'eux.



- Aude Lorriaux





Baisse démographique

Le ministère et le rectorat expliquent que Paris est confronté à une baisse démographique importante, et met en avant le faible ratio d’élèves par professeurs, l’un des plus faibles de France, avec une moyenne dans le premier degré de 19,9 élèves par classe (contre 21,7 au niveau national). Mais les parents ne l’entendent pas de cette oreille, constatant les difficultés auxquelles font face les enfants dans ces quartiers, alors que Paris accueille un nombre élevé de migrants et migrantes, par exemple.

« Quand notre école a été classée en Rep (« réseau d’éducation prioritaire ») les classes ont été dédoublées et ça avance mieux, les enseignants peuvent mieux aider les élèves qui ont des troubles de l’attention, par exemple, ou les enfants dont les parents ne parlent pas français », explique Stéphanie, mère de trois enfants à l’école élémentaire Télégraphe, où une classe est censée fermer. « Chez nous un poste en moins sur 16 classes ça équivaut à trois élèves de plus par classe, abonde Emma, professeuse en CE1 dans cette même école. On sait qu’on a moins d’élèves que la moyenne mais on veut conserver ce confort car les résultats des élèves aux évaluations nationales s’améliorent justement parce qu’on a moins d’élèves. On ne veut pas un nivellement par le bas. J’ai vu des élèves qui dormaient à l’hôtel social à huit dans une chambre, des enfants dont les parents sont toxicomanes… »









La France a les classes les plus remplies de l’UE

L’argument du ratio d’élèves par classe, ou par professeur, est contesté par la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), qui juge plus opportun de comparer ce ratio à l’échelle européenne. Car à ce niveau, l’hexagone est lanterne rouge, elle a les classes les plus chargées de l’Union européenne, selon une récente étude du service statistique du ministère de l’éducation nationale. Les élèves scolarisés en élémentaire en France sont en moyenne 22 par classe, contre 19,3 en moyenne dans l’Union européenne. Au collège c’est même en moyenne 26 élèves, contre moins de 21 dans l’Union.

« A chaque fois qu’ils nous enlèvent des moyens c’est, disent-ils, pour une meilleure répartition [dans le reste du territoire] mais les académies ne voient pas d’augmentation. On est d’accord qu’il y a des académies sous-dotées mais on veut un gouvernement qui tire par le haut », complète Sylvaine Baehrel, présidente de la FCPE Paris. « Les moyennes sont trompeuses car à Paris il y a beaucoup d’élèves issus de milieux défavorisés. L’hétérogénéité est une chance mais il faut pouvoir accompagner les élèves » ajoute François Dagnaud, le maire du 19e.

Sur le sol, des enfants ont dessiné des marelles, ou écrit le nom de leur école, d’autres jouent à se battre avec des bâtons en plastique. Le parterre ressemble à présent à une immense cour de récréation. Les délégations entrent et sortent, dont celle de l’école de Marie, qui reprend le chemin de la maison avec ses deux enfants. « Tous les arguments ont été donnés et notés par le rectorat. On espère avoir été entendus mais ils n’ont rien promis. On aura le résultat après les vacances, le mardi de la rentrée. Mais je suis optimiste ! »

* Le prénom a été modifié