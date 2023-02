L’alerte pollution aux particules fines est tombée lundi sur Airparif par un après-midi des plus ensoleillés. « Qualité de l’air moyenne à mauvaise. Episode de #pollution en #PM10 est prévu ». C’est-à-dire une Saint-Valentin placée sous le signe des particules fines, les fameuses PM10 (particules en suspension, notées PM en anglais pour particulate matter, de diamètre inférieur à 10 µm) ayant dépassé le seuil d’alerte et pour lesquelles l’Agence régionale de santé d’Île-de-France demande de privilégier les activités modérées et d’éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air. Coïncidence malheureuse : on avait prévu de chausser les baskets pour un run de fin de journée, let’s go !





[#EpisodePollution] 🗓Prévision pour le 14.02

Les conditions météos ne permettront pas la bonne dispersion des particules émises notamment par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Qualité de l'air moyenne à mauvaise. Episode de #pollution en #PM10 est prévu. pic.twitter.com/PZ8HsvY1sA — Airparif (@Airparif) February 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



20 Minutes en a donc profité pour aller à la rencontre des sportifs amateurs, qui arpentent en courant ou à vélo les bords du canal de l’Ourcq ou s’organisent une session de breakdance ou de street work out, malgré cette alerte d’Airparif, déclenchée dès lundi.

Activité sportive et pic de pollution compatibles ?

« Une alerte ? Ah non mais j’ai le semi de Paris dans moins de trois semaines, et le marathon un mois après », nous explique Marco, camelbak vissé sur le dos et tee-shirt proche de la serpillière, en pleins étirements après un parcours d’1h30. Réponse similaire du côté de Lola et de ses deux amies, sur le point d’attaquer une session de break en extérieur : « On est jeunes et il fait enfin beau. » « Impossible de déplacer une séance, ajoute Marco dans un sourire. Et c’est si grave que ça cet épisode de pollution ? »









Grave peut-être pas mais les seuils sont dépassés et les messages de prévention se multiplient. L’activité physique est-elle alors compatible avec les pics de pollution ? « Oui car même en cas de pollution, l’activité physique reste bénéfique sur le long terme. Le rapport bénéfices-risques reste en faveur d’une pratique sportive régulière », pose le docteur Jean-Philippe Santoni, pneumologue et référent prévention à la Fondation du souffle.

« On sent pas la différence avec d’habitude niveau respiration »

« On n’est pas des sportifs de haut niveau, lancent Simon et Nassim en pleine séance de renforcement musculaire au bord de l’eau, près d’appareils de musculation en libre-service. Mais ça nous fait un bien fou, ça détend et ça sculpte. Franchement, il fait beau, on sent pas la différence avec d’habitude niveau respiration. » Pour le docteur Jean-Philippe Santoni, il n’est pas question d’arrêter sa pratique sous prétexte de dépassement des seuils d’alerte mais bien de l’adapter et de surveiller d’éventuels symptômes. « Nous ne sommes pas égaux devant la pollution particulaire et à l’ozone. Certaines catégories y sont plus sensibles. » Et de citer les enfants en bas âge jusqu’à environ 7 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées au-delà de 70-75 ans et les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, essentiellement asthme et broncho-pneumopathie obstructive qui est une maladie du tabac. Lola et ses deux acolytes qui installent leur enceinte à quelques pas de la pelouse de la Villette, peuvent donc danser tranquille : sans crise d’asthme ou difficultés respiratoires accrues, elles peuvent assouvir leur passion sans contrainte.

Salima, croisée également durant son run hebdomadaire, y voyait une explication à son manque de motivation du jour. Avant d’avouer : « Le pic de pollution n’y est pas pour grand-chose. Depuis un mois, j’ai eu du mal à me motiver. » Elle avoue aisément ne pas y prêter attention, elle qui se définit comme une « sportive du dimanche ». Pourtant, le pneumologue l’affirme : « Nous portons de plus en plus d’attention à la qualité de l’air. » Il poursuit : « Elle s’est franchement améliorée à Paris et sa région depuis 70 ans ».

Préférer une activité physique modérée

Le docteur Jean-Philippe Santoni ajoute d’ailleurs que « les pics de pollution ont des effets négatifs sur la santé respiratoire mais qui sont moindres sur celle du quotidien ». Il conseille ainsi une activité physique modérée, plutôt en extérieur, « parce que la pollution intérieure est généralement cinq à huit fois plus élevée, en particulier si le lieu n’est pas doté d’une VMC avec filtre à particules ». « Depuis le Covid, je porte mon masque été comme hiver, lance Gilles, arrêté sur la piste cyclable qui longe le canal. Comme ça, je suis protégé contre le Covid, la pollution et même le froid. »

« Ça peut être une solution le masque, concède le docteur Santoni. Mais il faut un FFP2 ou FFP3, pas le masque chirurgical qui est globalement là pour protéger les autres et non le porteur, et si possible avec une cartouche à charbon actif. » Seule limite : quand on fait du sport, porter un masque n’est pas toujours chose aisée, sachant qu’il est « important de le changer dès qu’il est humide et qu’il ne filtre pas les particules ultra-fines », précise le pneumologue. Pas le temps de le préciser à Gilles, qui file déjà vers Bondy, alors qu’il est l’heure de rentrer, et de cocher 50 minutes d’activité modérée sur les 150 à 300 hebdomadaires conseillées par l’OMS.