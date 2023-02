Et si la magie des JO ne résidait pas tant dans l’obtention d’un titre olympique que dans le fait qu’ils permettent à une flopée d’autorités de s'accorder pour améliorer la vie des gens ? C’est d’ailleurs l’avis, sans exagération, d’Anne Hidalgo : « On parvient à aligner sur des objectifs une pluralité d’acteurs qui mettraient peut-être 20-30 ans à se mettre d’accord ». Et c’est en effet ce qu’on est en droit de penser après l’annonce ce mardi matin d’un sérieux coup d’accélérateur dans l’édification de nouvelles pistes cyclables à Paris et en Seine-Saint-Denis.

Rien qu’au niveau de la capitale, cela se traduira par 30 km de pistes supplémentaires qui s’ajouteront aux 30 km déjà construits ou en cours pour relier tous les sites olympiques. « La moitié de ces nouvelles pistes se fera en dur et l’autre moitié en urbanisme tactique avec potelets noirs et bandes blanches, précise David Belliard, adjoint en charge des mobilités. Elles concerneront les boulevards Beaumarchais, Haussmann, l’avenue de Friedland, le pont du Carrousel et dans un enjeu de rééquilibrage Est-Ouest, la rue Jean-de-La-Fontaine et l’avenue Mozart. »

Le rêve de Jeux cyclables

Une accélération bienvenue tant le Plan Vélo de la Mairie de Paris avait pris du retard si on se réfère à son Observatoire mis en ligne par l’association Paris en selle. Au 20 décembre 2022, on en était à un réalisé de 17 % soit un total de 32,9 km de pistes depuis 2021. « Le démarrage n’était pas tout à fait au niveau, mais là on va doubler le rythme, c’est génial, se félicite Camille Hanuise, la directrice de Paris en Selle. Il y a deux ans, les Jeux cyclables étaient un rêve un peu fou mais il va devenir réalité. » « Les associations vélos nous poussent quand on ne va pas assez vite, et elles ont raison », a d’ailleurs admis Anne Hidalgo.





Les pistes cyclables seront mises aux couleurs des JO à proximité des sites olympiques. - Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Dans leur mise en place, les olympistes s’inspirent un peu des coronapistes. A l’occasion d’un moment exceptionnel, on les installe rapidement avec des équipements légers pour les pérenniser ensuite, en dur. Anne Hidalgo annonce ainsi « inscrire ces olympistes dans la durée ». « Les JO vont laisser des stades mais surtout des pistes qui vont servir pendant des décennies aux Parisiens et aux Franciliens », ajoute Camille Hanuise. Et ces olympistes auront une visibilité particulière puisque qu’elles seront « habillées aux couleurs des JO dans les 500 mètres autour des sites », précise David Belliard. Par ailleurs, 10.000 places de stationnement 3.000 Velib' supplémentaires seront déployés pendant les Jeux.

Le canal de Saint-Denis au cœur de l’attention

La Seine-Saint-Denis ne sera pas en reste et le département entend lui aussi profiter de l’effet « accélérateur pour les équipements publics et les mobilités », selon les mots de son président PS, Stéphane Troussel. Il a ainsi promis 25 km de pistes supplémentaires, en sus des 130 km déjà créés. Une attention particulière sera portée sur les 7 km du canal de Saint-Denis qui relient le Stade de France au Nord-Est Parisien. « On veut en faire un lieu de vie », a ainsi souligné le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui annonce également vouloir « connecter l’Arena de la porte de la Chapelle au site du Stade de France. »





La connexion à la porte de la Chapelle sera améliorée, promettent les élus. - Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Evidemment, cette accélération ne va pas se faire sans chantiers. Et même si le recours à de l’urbanisme tactique devrait « diminuer l’impact des travaux », il y en aura. Jacques Baudrier, adjoint en charge du suivi des chantiers, en convient : « On est sur un plateau haut, de l’ordre de 15.000 chantiers annuels, qui devrait augmenter de 500 par an en 2023 et 2024. Mais il faut savoir que 80 % des travaux sont le fait de nos concessionnaires. » Des travaux nécessaires pour faire de Paris une « destination vélo » comme le souhaite Anne Hidalgo, qui rappelle opportunément que « quand on fait du vélo, on fait marcher son corps et on est en meilleure santé que quand on est totalement sédentaire ». Bien vu.