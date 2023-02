Le retour du beau temps dans la capitale sonne aussi le dépassement des seuils d’alerte aux particules fines. Ce mardi, Airparif alerte sur un épisode de pollution sur Paris et sa couronne, en raison de la mauvaise dispersion des particules émises par le trafic routier et le chauffage résidentiel, due par des températures basses et des vents très faibles.





Les conditions météos ne permettront pas la bonne dispersion des particules émises notamment par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Qualité de l'air moyenne à mauvaise. Episode de #pollution en #PM10 est prévu.



Samedi déjà, la préfecture de police de Paris avait reconduit les mesures de réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée et d’interdiction de l’utilisation du chauffage individuel au bois en Ile-de-France, en raison d’un épisode de pollution aux particules fines, commencé jeudi. Pour ce mardi, les recommandations sont les mêmes : différer les déplacements routiers en Île-de-France, utiliser des véhicules moins polluants ou privilégier covoiturage, transports en commun ou modes de déplacements doux (vélo, marche, etc.)









Le pic est donc attendu ce mardi avant un retour à la normale progressif entre mercredi et jeudi. La préfecture de police de Paris conseille également aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont obligés de contourner la zone par la rocade francilienne, et aux particuliers d’éviter l’utilisation du chauffage à bois et de réduire leur vitesse sur les routes de la région.