« 42 jours de grève, et on a gagné ! » Les infirmières du service de réanimation néonatale de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis ont annoncé lundi 13 février la fin de leur mouvement de protestation, par la voie d’un communiqué de presse.

Une quarantaine d’entre elles était en grève depuis le 29 décembre, dénonçant des « bébés qui pleurent dans le vide » et disant avoir « peur » pour les nourrissons à cause du sous-effectif. Elles exigeaient de meilleures conditions de travail et l’embauche de personnel supplémentaire. « Après une lutte acharnée de 42 jours menée par l’équipe paramédicale de la réanimation néonatale, nous avons la joie de vous annoncer que nous avons gagné de meilleures conditions de travail pour de meilleurs soins, et une reconnaissance de notre voix », affirment les infirmières dans ce communiqué.

10 nouvelles embauches

Un protocole d’accord a été signé le 8 février, qui acte l’embauche de 10 auxiliaires de puériculture supplémentaires, le paiement d’heures supplémentaires rémunérées à 100 % (soit comptées double) avec effet rétroactif au 1er novembre 2022 et l’acquisition de matériel pour faciliter la tâche des infirmières, notamment.









« Ce protocole conduit à des efforts très importants afin d’améliorer les conditions de prise en charge des jeunes patients et les conditions de travail des personnels », estime Jean Pinson, directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis, dans un communiqué publié séparément par l’établissement.