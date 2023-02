Vous rencontrez des difficultés pour vous rendre à la mairie ? Les délais d’attente du rendez-vous sont trop longs ? Alors, la mairie va venir chez vous ! Villeparisis, située à 23 km de Paris en Seine-et-Marne, est la première commune dans la région Ile-de-France qui a introduit « la mairie ambulante ».

Depuis le 16 mai dernier, le bus social circule dans les rues de la commune avec le but d’aider les citoyens dans leurs démarches administratives. À partir du 25 février, le bus a élargi ses missions. En plus des services qu’il fournit depuis sa création, la mairie ambulante a adopté un dispositif de recueil de demande et de délivrance de titres d’identité dans chaque quartier de la ville.

Lutter contre la fracture numérique

« Le bus citoyen est fait pour donner un coup de main à des personnes ayant des difficultés à aller jusqu’à la mairie, à des personnes à mobilité réduite ». Notre personnel les aide à remplir les documents et à faire toutes les démarches administratives », a expliqué Caroline Digar, adjointe au Maire.

D’après elle, le bus permet également de lutter contre la fracture numérique, facilite la procédure du remplissage des documents nécessaires aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec des ordinateurs et ne maîtrisent pas les outils informatiques. Le but de la municipalité est d’amener les services publics et les rendre accessibles pour des personnes qui en ont le plus besoin, de tisser un lien avec le public qui est éloigné et isolé et de renforcer cette action publique. Le Bus citoyen est l’un des engagements de la municipalité en matière de démocratie participative.





A partir d'aujourd'hui, Villeparisis sera la première ville d'Ile-de-France à bénéficier et à utiliser un dispositif de recueil mobile de demande et de délivrance de titres d'identité !

— Villeparisis (@Villeparisis77) January 25, 2023





Parmi les cinq quartiers de Villeparisis, certains sont assez éloignés de la mairie. Avec plus de 27.000 d’habitants, la ville est desservie par des bus qui circulent toutes les 30 minutes. Sans voiture, les déplacements en ville sont difficiles, en particulier pour les personnes handicapées, les personnes âgées ou les familles avec des petits enfants. Ainsi le trajet de bus change chaque semaine pour fournir de servir dans tous les quartiers.

« On ne s’attendait pas autant de succès. Vu que nos rendez-vous pour les titres d’identité sont très courts, il est possible d’en obtenir un dans la semaine, alors qu’à la mairie ce n’est pas avant mai », a précisé une employée de la mairie qui est chargée du bus social. En raison de la popularité du bus, le système de rendez-vous sera probablement élargi pour les autres services proposés.





Jeudi, le 9 février 2023. L'intérieure du bus social qui circule dans les quartiers de Villeparisis. - 20 Minutes





Les délais d’attente se raccourcissent ?

Actuellement, la Préfecture de Seine-et-Marne s’engage à délivrer les cartes d’identité dans le délai de moins d’un mois. En ce qui concerne le gain de temps pour obtenir ses titres d’identité, le sous-préfet de Meaux a expliqué à France 3 qu’il n’y en a pas : « Ça revient au même (…) la transmission des données, recueillies dans le bus, se fait à la préfecture et après, c’est traité de la même manière, il n’y a pas de gain de temps, mais la préfecture a fait un énorme effort, depuis au moins un semestre, pour résorber le stock de demandes, comme dans tous les départements ».

Dans la période post-COVID, avec un nombre croissant de demandes de pièces d’identité, la municipalité de Villeparisis fait de son mieux pour fournir les services publics à ses habitants dans les meilleurs délais et les plus accessibles possibles. À la question de savoir si la mairie projette de lancer le deuxième bus citoyen, l’adjointe au Maire sourit, « il faut faire des économies ».