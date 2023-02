« On ne devrait pas avoir à économiser en ne mettant pas son enfant à la cantine », s’indigne Sarah Lebailly, présidente de l’organisation « Collective mères isolées ». Et la ville de Montreuil vient de prendre des mesures pour limiter ce phénomène. Après trois ans de négociations avec l’organisation, l’abattement spécifique sur les factures des prestations à l’enfance pour les foyers de parents isolés a finalement été voté ce mercredi. Deux mois après que le maire de la ville, Patrice Bessac (PCF), a acté son engagement en faveur de la mesure.

Le conseil municipal a concédé un abattement qui peut aller de 25 % (pour les personnes gagnant entre 1.001 et 1.400 euros par mois) à 40 % (pour les salaires se situant entre 255 et 1.000 euros). Ce dernier s’appliquera de manière systématique sur toutes les factures liées aux tarifs de la cantine et à l’ensemble activités périscolaires. « La mesure sera effective au 1er avril, après un contrôle de légalité », assure la mairie.

« On prend cher dans la vie, et on paye cher »

« L’année dernière, l’une des mères du collectif a dû faire d’énormes sacrifices pour pouvoir envoyer son fils en classe de neige, raconte Sarah Lebailly. Pour qu’il puisse partir, elle devait sortir de sa poche 400 euros. » Cette femme célibataire, qui ne gagnait que 1.400 euros nets par mois, n’avait pas de quoi fournir cette somme. « Nos enfants ont aussi le droit de partir en classe de neige, ou de faire des activités sportives en dehors de l’école », s’indigne-t-elle.

« Comment justifier que des familles à la constitution et aux revenus différents paient à peu près les mêmes tarifs [que nous] ? », interroge un couple montreuillois dans un rapport remis à la mairie. D’autant que 83 % des parents isolés sont des femmes célibataires, à savoir les premières victimes de la précarité selon l’INSEE. « On prend cher dans la vie, et on paye cher, résume la présidente de l’organisation. Parce que toutes ces factures, c’est nous qui les payons, et pas nos ex. »

Pas de répit pour les mères isolées

« Des pistes de réflexion sont en cours pour la refonte des prix de la cantine scolaire pour tous les parents », assure également la ville de Montreuil. « On ne cessera pas de lutter pour la cantine gratuite, confirme la fondatrice de l’organisation. Cela ne devrait pas être un souci de pouvoir manger. Pour certains enfants, le repas à la cantine constitue la seule garantie d’avoir un repas sain dans la journée, voire d’avoir un repas tout court. »





Il reste encore beaucoup à faire, selon l’organisation « Collective mères isolées ». Dès le lendemain de sa « victoire », le collectif s’est remis au travail. La prochaine étape ? Faire reconnaître le statut de parent isolé aux parlementaires, « pour qu’on existe dans l’administration française ». « Il y a une transformation de la société, qui compte de plus en plus de familles monoparentales, même si beaucoup ne l’acceptent pas, explique Sarah Lebailly. Et si on continue de le nier, on fonce tout droit dans le mur. »