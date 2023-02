« Le marché régule plus vite que les pouvoirs publics », s’agace Emmanuel Grégoire lors d’un point presse ce vendredi matin. Le premier adjoint à la mairie de Paris a fait de la lutte contre les dark stores, ces commerces fantômes dédiés à la livraison (très) rapide de biens de grande consommation, l’une de ses batailles. Et s’il l’inclut dans un combat plus vaste contre les dérives de la quick city, il ne lâche ni le gouvernement qui doit faire passer un décret et un arrêté, en suspens depuis plusieurs mois, ni les géants du marché, qui d’une vingtaine, sont passés à deux dans la capitale.

« On peut quasiment parler de monopole puisque Flink et Getir sont les deux derniers groupes à se partager le marché des dark stores parisiens », énonce-t-il. Frichti a été racheté par Gorillas, lui-même récemment croqué par le spécialiste turc Getir, tandis que l’Allemand Flink a racheté le Français Cajoo en mai. « Ce qui ajoute des risques si on ne régule pas au plus vite ces plateformes créées pour disrupter le droit du travail », argumente Emmanuel Grégoire.

Combat judiciaire et juridique en cours

Or si la mairie de Paris a bien tenté de s’attaquer financièrement à ces commerces fantômes, souvent implantés dans d’anciens locaux commerciaux, en pied d’immeubles d’habitations, pour être au plus près des clients, elle a perdu une première bataille judiciaire en octobre. En septembre, la Ville annonçait l’envoi de « premières astreintes financières » à l’encontre de deux enseignes du groupe Flink. La raison ? La mairie de Paris affirme que leurs activités de livraisons s’apparentent à de la logistique, et donc que ces anciens locaux commerciaux doivent faire une demande de changement de destination du local. Comme le PLU interdit les entrepôts en pied d’immeubles d’habitation, elle a très peu de chance d’aboutir. En imposant ces amendes pour remédier à « la lenteur de la justice », elle pensait ainsi combler le flou juridique jusqu’à son éclaircissement.

Mais en octobre, deux enseignes de dark stores, à savoir Frichti et Gorillas, sont parvenues à faire suspendre par référé plusieurs procès-verbaux, qui demandaient la remise dans leur état d’origine, de neuf locaux occupés par ces deux groupes. Pour la juge des référés, ces dark stores « présentent un intérêt collectif » en ce qu’ils permettent « d’optimiser en milieu urbain le délai et le mode de livraison » et donc de « diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros ».









Appel pour une régulation européenne

Fin du game ? Pas vraiment. Emmanuel Grégoire attend comme le Messie, l’arrêté et le décret promis début septembre par le gouvernement pour mettre fin au « flou » sur le statut de ces locaux, confirmés comme des entrepôts et non comme des commerces. « Il nous faut une régulation », martèle Emmanuel Grégoire, toujours dans l’attente. Du côté du cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du Commerce et des PME, on assure qu’ils « devraient être publiés dans les prochains jours », sans donner de date précise.

« On aura ainsi la main pour rétablir un rapport de force entre collectivités et ces nouveaux services qui s’installent, les dark stores, les dark kitchens, mais aussi les vélos et les trottinettes en free floating, les locations de courte durée, type Airbnb, Uber et les chauffeurs de VTC auto-entrepreneurs ». Car Emmanuel Grégoire et ses homologues de Barcelone, Lyon et Marseille ont décidé de lancer un appel global aux responsables européens pour réguler toutes ces activités, rassemblées sous l’égide de la quick city. Ils ont aussi invité d’autres métropoles européennes (Bordeaux, Cologne, Nice, Rome, Munich, Varsovie…) à les rejoindre pour réclamer que soit « mis à l’agenda du Parlement européen » un meilleur encadrement vis-à-vis du développement de « services numériques qui ne reposent pas sur un modèle économique effectif ». A Barcelone déjà, les commerces fantômes n’ont plus droit de cité depuis le début du mois.