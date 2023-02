Il va falloir y aller mollo sur l’accélérateur ce vendredi. La préfecture de police de Paris a en effet annoncé la réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée en Ile-de-France, en raison d’un épisode de pollution aux particules fines. Cette mesure sera appliquée à partir du « vendredi 10 février, et jusqu’à la fin de l’épisode, entre 5h30 et minuit », indique la préfecture de police (PP) dans un communiqué. La vitesse maximale autorisée est abaissée à 110 km/h sur l’autoroute, à 90 km/h sur les routes normalement limitées à 110 km/h et à 70 km/h sur celles habituellement limitées à 80 km/h ou 90 km/h.

Eviter de se chauffer au bois

Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont quant à eux obligés de contourner la zone par la rocade francilienne. Pour réduire la pollution aux particules fines, la PP interdit également l’utilisation du chauffage individuel au bois d’appoint ou d’agrément, « qui contribue le plus fortement à l’émission de particules fines ».





[#EpisodePollution] 🗓Prévision pour le 10.02

Qualité de l'air majoritairement mauvaise en raison des conditions météos non dispersives et engendrant l'accumulation des particules émises par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Épisode de #pollution est prévu demain. pic.twitter.com/48c7E1mG4H — Airparif (@Airparif) February 9, 2023







Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, prévoit pour vendredi un épisode de pollution « persistant » aux particules (PM10), avec un « dépassement du seuil d’information-recommandation fixé à 50 μg/m3 ».