Paris devient Gotham City dès le printemps. Au cœur du Food et Leisure Market de la Villette à Paris, un grand escape game immersif ouvrira ses portes autour de l’univers de Batman. Sur 3.000 m2, les fans de l’emblématique super-héros de DC pourront choisir parmi trois expériences de jeu d’évasion intégrant des comédiens, un bar thématique, une boutique, etc...









Chaque aventure mettra à l’honneur trois thèmes iconiques de l’univers Batman : le Joker, le Riddler et la Batcave. Ce sera une véritable plongée dans des décors de fête foraine inquiétante à la rencontre du Joker, dans les rangs de la police de Gotham City avec The Riddler ou dans une des fameuses Batcaves pour des équipes de deux à six joueurs, durant environ 70 minutes. Le prix par personne et par escape game a été fixé à 35 euros.

Parmi les 500 premiers tickets déjà en vente sur batman-escape.com, cinq tickets d’or ont été glissés pour assister en VIP à la soirée d’ouverture, dont la date n’a pour l’heure pas été annoncée. Ces 500 premiers tickets permettent aux détenteurs un accès anticipé au calendrier de réservation, pour l’aventure de son choix et son équipe.