Dans un restaurant au bon air new-yorkais, Philippe Morin et son équipe proposent une carte à base d’huîtres et de fruits de mer, faisant ainsi honneur à ses racines bretonnes, jusque dans le nom de cet oyster and cocktails bar. Chez Istr, on fait donc la part belle aux coquillages, avec notamment cet étonnant burger à l’huître, qui pose de nombreuses questions avant dégustation : « C’est comme un mi-cuit, avec le côté croustillant et le fondant cette recette d’huître en tempura à la Guiness. »

Pour comprendre comment la recette est née, 20 Minutes a aussi interrogé le chef d’Istr, Francesco, ravi de dévoiler les coulisses d’un plat qui fait des émules : « on en sert entre 10 et 15 par jour ». En dix minutes à peine, ce plat signature est prêt à être dégusté, accompagné de ses frites maison. Et si la promesse de début paraît atypique, le résultat est à la hauteur !