Un peu de baume au cœur pour les usagers des transports publics franciliens. Valérie Pécresse, la présidente d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé ce jeudi midi que des remboursements s’échelonnant entre 37,60 euros et 112,80 euros bénéficieraient aux voyageurs confrontés aux perturbations les transports pendant les quatre derniers mois de 2022.

« Il y a eu 25 % d’offre non réalisée pour les bus et entre 15 et 20 % pour les métros pendant 4 mois », a souligné Valérie Pécresse pour expliquer ce remboursement. Celui-ci sera donc de 37,60 euros, la moitié de l’ancien prix du pass Navigo, pour tous les usagers qui pourront justifier de l’achat de trois forfaits mensuels entre septembre et décembre 2022. Sont évidemment également éligibles, les Navigo Annuel, Senior, imagine R Étudiant et Scolaire.

Les voyageurs du RER B et D ne sont pas oubliés

A cela s’ajoutera, pour les usagers de certaines portions du RER B et D qui ont connu de grosses difficultés ces derniers mois, un remboursement pouvant aller d’un demi-mois à un mois complet de pass Navigo. Dans le détail, et attention, c’est complexe, ça donne :

Sur les axes du RER B Nord (Aulnay - Mitry), RER B Nord (Aulnay - CDG2) et RER B Sud (Saint-Rémy – Bourg-la-Reine) : si vous avez détenu 6 mois de forfaits sur les mois affichant une ponctualité inférieure à 80 %, vous serez remboursé d’un mois de forfait (jusqu’à 75,20 €). Si vous avez détenu entre 3 et 5 mois de forfaits sur les mois affichant une ponctualité inférieure à 80 %, vous serez remboursés d’un demi-mois de forfait (jusqu’à 37,60 €).

Sur les axes du RER B Sud (Robinson – Bourg-la-Reine) et du RER D (Creil – Goussainville) : Si vous avez détenu entre 3 et 5 mois de forfaits sur les mois affichant une ponctualité inférieure à 80 %, vous serez remboursés d’un demi-mois de forfait (jusqu’à 37,60 €).

Ainsi certains usagers du RER B Nord, par exemple, pourront cumuler jusqu’à 112,80 euros de dédommagement. En tout, selon les prévisions d’IDFM, 3,4 millions de voyageurs sont potentiellement éligibles. Ils seront avertis par e-mail avant l’ouverture le 15 mars de la plateforme de remboursement et disposeront d’un mois pour faire la demande. Pour le remboursement ouvert à tous les usagers, un numéro de Navigo suffira ou un justificatif de paiement. Pour les utilisateurs du RER concernés, il faudra ajouter un justificatif de domicile ou de travail.









Les fonds nécessaires pour le remboursement de tous les détenteurs de pass Navigo, à hauteur de 60 millions d’euros, proviennent de réfaction de charges, c’est-à-dire de « sommes que nous n’allons pas verser à la RATP en raison du service dégradé », explique Valérie Pécresse. Cela n’est pas prévu dans le contrat conclu entre la RATP et la SNCF, contrairement au dédommagement pour les usagers du RER qui s’élèvera, selon IDFM, à environ 7 millions d’euros. « Les Franciliens doivent en avoir pour leur argent », a conclu Valérie Pécresse.