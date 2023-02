Un rapport particulièrement accablant pour la SNCF a été déposé devant la justice. Selon Le Parisien, qui a pu consulter ce document de 120 pages, de grosses inquiétudes pèsent sur l’état de la Gare du Nord (Paris). L’auteur du rapport, François Pinchon, évoque « des risques majeurs pour les vies humaines» au sein de la plus grande gare d’Europe. Il identifie trois principaux risques : un incendie de la passerelle Eurostar, une chute de blocs de béton sur ses voies et un effondrement des lignes de banlieue H et K sur les voies souterraines des RER B et D.

Reste que cet expert a été mandaté par StatioNord, l’ancienne société chargée de moderniser la gare du Nord, aujourd’hui en liquidation. Le rapport est rédigé sur fond de deux procédures judiciaires, l’une devant le tribunal de commerce, et l’autre devant le tribunal administratif, confrontant la SNCF à cette société. StatioNord réclame notamment 350 millions d’euros de préjudices, à la suite d’une rupture de contrat « pour cause de risque de dérapage financier ».





Si les informations révélées par le rapport se révèlent exactes, la vie d’une partie des 600.000 usagers quotidiens de la gare pourrait être mise en danger. Contactée par Le Parisien, la SNCF assure néanmoins que « la gare du Nord fait l’objet d’audits et de contrôles réguliers ».