En 10 ans, Paris a perdu plus de 120.000 habitants

Trop peuplé Paris ? Avec plus de 2,1 millions d’habitants sur 105 km2, on peut le penser. Pourtant la population parisienne chute : la ville a perdu 122.919 habitants entre 2012 et 2022, selon des chiffres de l’Insee cités par Le Parisien. Et compte aujourd’hui moins d’habitants qu’en 2000 : 2.117.702 contre 2.129.731.

Alors que Bertrand Delanoë soulignait le dynamisme des Parisiens pour faire des bébés pendant son mandat (2001-2014) et la forte natalité d’un « je suis un maire aphrodisiaque », le nombre d’enfants est en baisse. De plus de 31.000 bébés nés dans la capitale avant 2011, à 23.763 en 2022.









En 2021, une étude de l’Institut Paris Région constatait également un départ des ménages de la capitale : « Paris gagne des jeunes ménages de moins de 30 ans avec le reste de l’Île-de-France (+ 4.400) et en perd dès 30 ans (solde de – 10.000 ménages entre 30 et 65 ans) ». Cette fuite des trentenaires et plus vers l’extérieur s’explique, selon les auteurs de l’étude, parce que « l’offre de logements de grande taille, souvent en maison individuelle, est plus importante et plus abordable ».