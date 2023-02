Paris, ville de l’amour. Le cliché colle à la capitale, il n’y a qu’à regarder Emily in Paris pour s’en apercevoir ou passer sur le pont Alexandre-III un matin ensoleillé pour voir des touristes en costume et robe de mariés se faire photographier. Là, pour la Saint-Valentin, la ville de Paris s’adresse à ses habitants et habitantes. Jusqu’à mardi, il est possible de déclarer sa flamme à l’être aimé. Et surtout de la faire diffuser le 14 février sur les panneaux d’information de la capitale.









Le message doit être « écrit en minuscules et comporter jusqu’à 145 caractères au maximum », indique la ville de Paris. Ne pas oublier de renseigner son e-mail pour être averti de la sélection de sa déclaration.