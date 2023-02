« Enfermés à vie », « Entassés par milliers », « Croissance trop rapide », « Accrochés vivants »… Les panneaux de L214 sont explicites. L’association de protection animale n’a pas hésité à manifester à l’occasion de l’ouverture, près de gare du Nord, dans le 10e arrondissement, du premier restaurant français de la chaîne américaine Popeyes, spécialisée dans le poulet frit.

« On manifeste parce que Popeyes a refusé de s’engager contre le pire de l’élevage intensif des poulets, selon les critères du "European Chicken Commitment" », explique Raphaëlle, militante de l’association depuis 5 ans. Selon elle, le principal concurrent de Popeyes, KFC, s’est, quant à lui, engagé contre les pratiques d’abattage les plus cruelles pour les poulets. « On est présent à l’ouverture pour montrer notre colère face à l’inaction de Popeyes. »

L214 espère faire bouger les lignes

« C’est une bonne occasion pour se rencontrer et discuter, il faut partager les spécificités du marché français et se mettre autour de la table pour voir, comment les choses peuvent avancer, car les autres acteurs du marché sont également impliqués dans ce processus », se défend Véronique Bourgeois, directrice corporate du service presse de Popeys. C’est bien le but des militants de L214 qui espèrent que leurs actions pousseront la direction de Popeyes à bouger, elle qui avait auparavant décliné leurs sollicitations.