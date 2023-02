La Gare de l’Est, à Paris, déjà bloquée 24 heures la semaine dernière par un « sabotage », sera quasiment fermée pendant le week-end des 4 et 5 février à cause d’importants travaux de renouvellement des voies et du ballast, a indiqué la SNCF mercredi.

« Au total, près de 260 mètres de voies seront remplacés entre Bondy et Gagny » en Seine-Saint-Denis. « Les équipes de SNCF Réseau seront à l’œuvre en 3/8 durant quarante et une heures. Elles seront engagées dans une véritable course contre la montre pour remplacer les voies à neuf avant le retour des trains dimanche fin de journée », a noté le groupe public.

Des TGV déroutés vers la gare du Nord

Concrètement, les TGV vers l’est de la France, l’Allemagne et le Luxembourg seront déroutés vers la Gare du Nord. Mais 40 % des trains à grande vitesse seront supprimés. Les TER reliant Paris et Châlons-en-Champagne seront remplacés jusqu’à vendredi après-midi par des autocars depuis ou vers la capitale, ou des liaisons en car permettant une correspondance avec un TER à Troyes.

Quant aux trains de banlieue, ils seront également très perturbés, les trains du RER E circulant entre Magenta et Chelles-Gournay, Magenta et Tournan et Paris-Est et Villiers-sur-Marne, tandis que la ligne P sera interrompue entre Paris et Meaux le samedi et Paris et Château-Thierry le dimanche. Des bus de remplacement sont prévus.