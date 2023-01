Une fois n’est pas coutume, la manif' du 31 janvier contre la réforme des retraites ne passera pas par Bastille ou Nation. Elle se déroulera même entièrement rive gauche avec un départ prévu à 14 heures place d’Italie (13e arrondissement), pour rejoindre la place Vauban (7e arrondissement), devant les Invalides, vers 19 heures. En conséquence, indique la préfecture de police de Paris dans un communiqué, « la circulation routière risque d’être fortement perturbée dans les 5e, 6e, 7e, 13e, 14e et 15e arrondissements de Paris ».









Dans le détail, ne vous aventurez pas en voiture mardi après-midi autour de l’avenue des Gobelins, du boulevard de Port Royal, du boulevard du Montparnasse et du boulevard des Invalides. Toutefois, précise la préfecture de police, « les personnes devant impérativement se rendre dans les établissements hospitaliers situés dans le périmètre impacté auront la possibilité d’emprunter des couloirs protégés, via le boulevard Saint Jacques pour l’hôpital Cochin, et par le boulevard Pasteur pour l’hôpital Necker ».