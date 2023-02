Alors que commence le 1er février une exposition sur le travail de l’artiste C215 en Ukraine, salué par le gouvernement ukrainien, 20 Minutes vous propose de découvrir son œuvre dans une balade à Paris en cinq étapes et environ une heure de marche (voir la carte Google en fin d’article). Cinq œuvres sélectionnées par Christian Guémy - de son vrai nom - qui vous feront croiser grands hommes et grandes femmes, mais aussi deux enfants et un chat.





Portrait de Victor Hugo par C215, rue Soufflot à Paris. - C215

Le portrait de Victor Hugo, rue Soufflot

« On a plusieurs vies, on ne se reconnaît pas forcément dans la personne qu’on a été » annonce Christian Guémy dès le début de notre entretien. Pour cette première étape de son parcours, l’artiste propose de commencer rue Soufflot, devant un portrait de Victor Hugo réalisé en 2018. Autrement dit, après le grand tournant dans son travail artistique, lorsqu’il s’est mis à peindre des figures connues. « Avant, je représentais des anonymes. Ce qui m’intéressait c’était surtout la question de l’émotion sans médiation, l’humanisation du quotidien. Et puis à partir de 2013 j’ai considéré que l’art urbain était assez reconnu pour mettre un contenu explicite. »

Le portrait de Victor Hugo, de même que celui de nombreux « panthéonisés », s’inscrit dans ce cadre, à côté de la scientifique Marie Curie, l’écrivain Alexandre Dumas, ou encore le résistant Pierre Brossolette. « Il y a depuis une dizaine d’années dans mes œuvres une certaine idée de l’adhésion à la République, à la Loi, à l’engagement citoyen, au dépassement de soi, à l’altruisme, à l’exemplarité », complète Christian Guémy.





Simone Veil par C215, portraits peints sur des boiîts aux lettres près de la mairie du XIIe. - C215

Simone Veil - sans croix gammée - place d’Italie

« Simone Veil incarne la construction européenne sans laquelle notre pays serait effondré, mais aussi le droit des femmes à disposer de leur corps ou la question de l’antisémitisme. Ce portrait est un hommage à des valeurs qui m’ont sauvé, aux professeurs de l’école publique qui m’ont repéré, m’ont emmené en fac, m’ont donné des repères. J’essaie juste de rendre ce qu’on m’a donné. C’est en s’attachant des auteurs qu’on se construit. Aujourd’hui encore j’apprends et j’invite les gens à sortir de Twitch et des mangas pour s’intéresser à tout ça. » En commençant par l’ancienne ministre de la Santé qui s’est battue pour dépénaliser l’avortement, entre autres faits marquants de sa vie. C’est parce qu’elle était juive que son portrait a été tagué à coups de croix gammées en 2019, avant d’être rénové par C215.





« C’est comme une signature » explique Christian Guémy, alias C215, à propos de son chat. - C215

Un chat bleu et « doux », rue Nationale

Depuis la place d’Italie, prenez le boulevard Vincent Auriol et marchez cinq bonnes minutes jusqu’à croiser, sur votre droite, la rue Nationale. Levez la tête, il est là ! Un grand chat bleu, tourné vers le boulevard et le ciel, avec ses petites moustaches et ses oreilles dressées, à l’écoute du monde. Une oeuvre réalisée en 2013, à un moment où le street artiste commence, donc, à se tourner vers des figures républicaines : « C’est mon premier grand mur, et c’est une des dernières oeuvres légères. Un chat, c’est relax ! Je voulais poser le street art comme quelque chose de doux, dire que c’est un art de l’ordre, cela pouvait évoquer aussi la vie dans la rue et le chat des réseaux sociaux », commente C215, qui peint souvent des chats : « C’est comme une signature. »

Si vous levez la tête un peu plus haut encore, vous verrez une belle Marianne, bleue blanche rouge comme le drapeau français, avec une larme au visage. C’est celle de l’artiste Shepard Fairey alias Obey Giant, qui l’a créée en réponse aux attentats du Bataclan et de Paris du 13 novembre 2015. Une larme bleue a été ajoutée ensuite en écho aux larmes rouges ajoutées en 2020 par un collectif dénonçant « la politique sécuritaire du gouvernement ». Une Marianne qui résonne aussi parfaitement avec le travail sur la République de C215.





« Quand on est enfant, on vit forcément dans la contrainte, l’humiliation, la frustration, et parfois même la maltraitance » estime C215, en parlant de son portait L'âge d'or, réalisé à Paris. - C215

Un Âge d’or qui n’en est pas un, rue du Dr Magnan

Revenez sur vos pas vers la place d’Italie, et une fois sur la place, prenez l’avenue de Choisy et marchez pendant 5 à 10 minutes jusqu’à croiser la rue du Dr Magnan sur votre gauche, et le café L’Age d’Or. Levez la tête, et vous verrez une grande fresque représentant un enfant, jaune bleu violet, le regard en partie ombragé. Un portrait tout en contraste avec le nom du café, puisqu’ici l’enfance n’est pas dépeinte comme la période idéale. C’est la photo d’un enfant d’une favela de Sao Paulo qui a inspiré ici Christian Guémy, à la naissance de son fils Gabin en 2019. Et il a patienté pour faire ce portrait ici, dans l’un de ses endroits préférés de Paris, qu’il fréquente souvent avec ses amis.

« Cela parle de toute la tension et de tout le mystère qu’il peut y avoir dans la souffrance d’un enfant. L’idée c’était de répondre à ce nom de bar, car on évoque tout le temps une enfance heureuse, mais en fait on subit à cet âge, parfois même les petites choses. Quand on est enfant, on vit forcément dans la contrainte, l’humiliation, la frustration, et parfois même la maltraitance. Et plus on progresse, plus on s’affranchit. »





Une fillette ukrainienne peinte par C215, rue de Patay, à Paris, peu après le début du conflit. - C215

Une fillette ukrainienne, rue de Patay

Enfin, prenez la rue de Tolbiac à l’Est, et marchez une dizaine de minutes jusqu’à trouver à gauche la rue de Patay, que vous remonterez sur 170m pour trouver au numéro 131 une œuvre toute récente de C215, représentant là encore un enfant. Une fillette jaune et bleue, aux couleurs du drapeau ukrainien, avec la couronne de fleurs typique, et le regard inquiet. L’artiste a rencontré la fillette en 2013 mais l’a peinte en mars 2022, au début du conflit, dans un geste de soutien avec le peuple ukrainien.

« C’est au pied de cette fresque que j’ai rencontré les porte parole de l’ambassade d’Ukraine et c’est là que j’ai pris la décision d’aller en Ukraine au début du conflit, le long du front biélorusse, et également dans Kiev qui était assiégée », explique Christian Guémy. Son travail sur place en mars et avril 2022 est visible à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’exposition Slava Ukraini.





Slava Ukraini, jusqu’au 25 février 2023. Galerie des fêtes, Assemblée nationale - 33 quai d’Orsay, 75007 Paris. Présence de l’artiste tous les vendredis (3, 10, 17 et 24 février). Entrée gratuite. Réservation obligatoire sur le site de l’Assemblée nationale.