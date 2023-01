Flash, flash, flash… Les radars de la police ont flashé comme des mitraillettes l’an dernier sur le territoire du Grand Paris. Plus de 2 millions de flashs ont été recensés par la police en 2022, contre un peu plus d’1,5 million l’année d’avant, selon des chiffres communiqués par la préfecture. Soit une augmentation de 29 %.

Dans le Grand Paris, l’un des radars les plus efficaces est celui situé au Bourget, en Seine Saint-Denis, sur l’autoroute A1, avec plus de 130.000 flashs enregistrés en 2020. Sur la deuxième place du podium on trouvait alors celui situé à l’entrée de Paris, sur l’autoroute A6B, avec près de 120.000 flashs.

100 morts, dont 43 piétons

Les chiffres de la Sécurité routière pour 2022 apportent aussi d’autres précisions, qui ne concernent pas que les PV, mais aussi des faits bien plus graves. On apprend qu’il y a eu environ 12.600 accidents de la route l’an dernier, faisant plus de 14.400 blessés et 100 décès. Le nombre des morts est toutefois moins élevé que l’an dernier, où l’on recensait 134 décès, 15.000 blessés et près de 12.900 accidents.









« Parmi ces décès, on dénombre, en 2022, 43 piétons, 4 cyclistes, 31 utilisateurs de deux-roues motorisés, 12 utilisateurs de véhicules légers, 8 utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et 2 autres décès ne rentrant pas dans ces catégories », détaille la préfecture. En 2022 comme en 2021, ce sont les piétons qui ont payé le plus pour l’insécurité routière.