La grève de jeudi, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sera très suivie dans les transports parisiens avec trois lignes de métro totalement fermées (8, 10, 11) et dix lignes « exploitées partiellement » ou ne fonctionnant qu’aux heures de pointe, a annoncé mardi la RATP.





[#MouvementSocial] À la suite d'un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 19 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) ⤵️ pic.twitter.com/5lwHNx11U4 — RATP Group (@RATPgroup) January 17, 2023







On ne comptera qu’un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER A et 1 train sur 4 en heures creuses, avec une fin de service aux alentours de 21 heures. Seul 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe sur la partie sud du RER B exploitée par la RATP, et 2 bus sur 3 rouleront à Paris et en petite couronne.









Côté Transilien SNCF, ça ne roulera pas beaucoup plus. Pour les RER A et B et les lignes H et U, il y aura un train sur 3 avec l’interconnexion du RER B suspendue en gare du Nord. Il y aura 1 train sur 10 pour les RER C, D et E et les lignes J, K, L, N et P. Enfin, le transilien R ne circulera pas du tout.